Demet Şener açtı ağzını yumdu gözünü! (Demet Akalın çıldıracak)

Temmuz 2005'te evlendiği İbrahim Kutluay'dan ihanet sonucu Ocak 2018'de boşanan Demet Şener geçen gün gelinlikli bir fotoğrafını Instagram’da paylaşmıştı. Yanındaki İbrahim Kutluay'ı kesip altına şöyle bir not yazmıştı: ''Evliliğimden bana kalan en güzel şey iki meleğim İrem ve Ömer. Özlem duyduğum sanılmasın. Umarım bir gün benim de karşımda sevginin, emeğin, dürüstlüğün kıymetini bilecek, adam gibi sevecek birisi çıkar.''

'ARTIK SUSMAK YOK'

Bir takipçisi de ''İbrahim Kutluay zamanında Demet Akalın'ı sizinle aldatmadı mı?'' diye sormuştu. Bu tür sorular karşısında sessiz kalan Demet Şener de ilk kez imalı bir cevap vermişti: ''İlişkinin gerçek bitiş sebeplerini o dönemde aynı evde yaşadığı yakın arkadaşı Özlem Selanik bana anlattı. Yıllarca mağdur numarasıyla üzerimden prim yaptı. Susmak yok. Artık yeter.''

Demet Şener bugün de Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı, önce Demet Akalın meselesi yüzünden Ece Erken'le birbirine girdi sonra da olay yaratacak açıklamalarda bulundu:

ECE ERKEN: BEN KİMSENİN MAŞASI DEĞİLİM

'DEMET AKALIN'IN ALDATILDIM İDDİALARI GERÇEK DEĞİL'

Demet Şener, Ece Erken ile tarıştıktan sonra sözlerine şöyle devam etti: ''Ben bu mağdur edebiyatından ve yalanlardan çok sıkıldım. Benim bir ailem ve çocuklarım var. Benim için yıllarca konuştu bu kadın. Ben kimsenin sevgilisini almadım. Bir ilişki biter bir ilişki başlar. Biten bir ilişkiden sonra öncesinde ne olduğu beni ilgilendirmez. Demet Akalın, verdiği röportajlarda üçüncü şahıslar yok deyip durdu ama bu damga üzerime yapıştı. Ben Demet Akalın'a bir kere merhaba demedim. Onların ilişkisi bizim ilişkimiz başlamadan 4 ay önce bitmiş! Ama Demet Akalın, baktı ki benim adım iyi oradan yürüdü. Demet Akalın'ın aldatıldım iddiaları gerçek değil. İbrahim Kutluay'la ilişkileri benim yüzümden bitmedi.''

Demet Akalın'ın İbrahim Kutluay'la sevgili olduğu dönemde ev arkadaşı olan Özlem Selanik de canlı yayına bağlanıp şu açıklamalarda bulundu:

''İbrahim Kutluay, ilişki boyunca Demet Akalın ile evliliğe yanaşmadı ve hep bahaneler üretti. Bu sebepten dolayı da ilişki hiçbir zaman Demet Akalın'ın istediği boyuta geçmedi. Demet Şener ve Demet Akalın'ın da bir tanışıklığı yok. Öte yandan İbrahim Kutluay, Demet Şener hayranıydı. Hatta 'Türkiye'de iki kadın beğeniyorum onlar da Hülya Avşar ve Demet Şener' derdi. Demet Şener, İbrahim Kutluay'ın hayatına Demet Akalın döneminde girmedi.''



