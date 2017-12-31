Demet Şener biten yılı değerlendirdi

Demet Şener paylaşımıyla İbrahim Kutluay'a gönderme yaptı

''MUTLULUK İSTİYORUM''

Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlı 2 çocuğu var.

Demet Şener hakkında şoke eden iddia

Demet Şener'in sırrı

Demet Şener: 2018'den tek beklentim özgürlük

Çiğdem Saltık

11 yıl evli kaldığı, 2 çocuğunun babası’a kendisine ihanet ettiği için Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Çift 2017'de görülen 4 duruşmada boşanamadı.2018'e girerken Instagram'da içini döktü.İşte Demet Şener’in o paylaşımı: ''Bu yıl benim için çok zordu. Bazen çok karamsarım. Ama umut etmekten vazgeçmeyeceğim. Yeni yılda özgür, huzurlu, mutlu olmak istiyorum. Yaralarımı sarmak, yoluma devam etmek, küçük mutluluklar bulmak istiyorum. Hep güçlü durmaya çalıştım, ama yıprandım. Öfkemi geride bırakacağım. Kalbi güzel olanlar için Allah’ın daha iyi planları var.''