Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Demet Şener biten yılı değerlendirdi

Demet Şener yeni yıl öncesi Instagram hesabından; 2017'de çok yorulduğunu, bazen karamsarlığa düştüğünü ancak hiç yılmadığını ifade edip 2018'den beklentisini paylaştı

31 Aralık 2017, Pazar 09:54
Demet Şener biten yılı değerlendirdi
Demet Şener 11 yıl evli kaldığı, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay’a kendisine ihanet ettiği için Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Çift 2017'de görülen 4 duruşmada boşanamadı.

Demet Şener 2018'e girerken Instagram'da içini döktü.

Demet Şener paylaşımıyla İbrahim Kutluay'a gönderme yaptıDemet Şener paylaşımıyla İbrahim Kutluay'a gönderme yaptı

''MUTLULUK İSTİYORUM''

İşte Demet Şener’in o paylaşımı: ''Bu yıl benim için çok zordu. Bazen çok karamsarım. Ama umut etmekten vazgeçmeyeceğim. Yeni yılda özgür, huzurlu, mutlu olmak istiyorum. Yaralarımı sarmak, yoluma devam etmek, küçük mutluluklar bulmak istiyorum. Hep güçlü durmaya çalıştım, ama yıprandım. Öfkemi geride bırakacağım. Kalbi güzel olanlar için Allah’ın daha iyi planları var.''


Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlı 2 çocuğu var.

Demet Şener hakkında şoke eden iddiaDemet Şener hakkında şoke eden iddia

Demet Şener'in sırrı Demet Şener'in sırrı

Demet Şener: 2018'den tek beklentim özgürlükDemet Şener: 2018'den tek beklentim özgürlük

Aslı Enver: Murat harika bir insan

Aslı Enver: Murat harika bir insan
Ünlülerin evleri

Ünlülerin evleri
Magazin Turu: Eliz Sakuçoğlu'na teklif yağıyor

Magazin Turu: Eliz Sakuçoğlu'na teklif yağıyor
İbrahim Çelikkol'dan çok konuşulacak poz

İbrahim Çelikkol'dan çok konuşulacak poz
500 binlik otomobil

500 binlik otomobil
Yönetmen Mustafa Mayadağ son yolculuğuna uğurlandı

Yönetmen Mustafa Mayadağ son yolculuğuna uğurlandı
Mirkelam ile Aysen Sabancı'nın köfte ekmek keyfi

Mirkelam ile Aysen Sabancı'nın köfte ekmek keyfi
Yeşim Salkım, Seren Serengil ile Hande Yener'in savaşına karıştı!

Yeşim Salkım, Seren Serengil ile Hande Yener'in savaşına karıştı!
Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan yılbaşı yemeğinde buluştu

Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan yılbaşı yemeğinde buluştu
Bensu Soral ve Hakan Baş Avusturya'da

Bensu Soral ve Hakan Baş Avusturya'da
Şahan Gökbakar'dan takipçilerine: Size ne kardeşim!

Şahan Gökbakar'dan takipçilerine: Size ne kardeşim!