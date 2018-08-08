Demet Şener: Çok şey mi istiyorum?

Demet Şener, Irina Shayk ile sevgilisi Bradley Cooper'ın aşkına özendi.

08 Ağustos 2018, Çarşamba 07:03 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2018, Çarşamba 07:10
A A

POSTA/MÜGE DAĞISTANLI

Dünyaca ünlü Rus manken Irina Shayk ile sevgilisi, Hollywood yıldızı Bradley Cooper geçen hafta İtalya- Positano’daki tatillerinde paparazziler tarafından görüntülenmişti.

'BAYILDIM'

Demet Şener ünlü çiftin şezlongta birbirlerine sarılıp kitap okudukları pozu Instagram’da paylaştı. Altına “Bayıldım, çok şey mi istiyorum?” diye yazdı.

*11 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay’dan ayrılan Demet Şener'in hayatında kimse yok.

Haberin fotoğrafları için tıklayınIrina Shayk ve Bradley Cooper'ın tatili bitmiyor

Bu haberi de okudularDemet Şener 21 yıldır 57 kilo

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER