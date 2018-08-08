Demet Şener: Çok şey mi istiyorum?
Demet Şener, Irina Shayk ile sevgilisi Bradley Cooper'ın aşkına özendi.
POSTA/MÜGE DAĞISTANLI
Dünyaca ünlü Rus manken Irina Shayk ile sevgilisi, Hollywood yıldızı Bradley Cooper geçen hafta İtalya- Positano’daki tatillerinde paparazziler tarafından görüntülenmişti.
'BAYILDIM'
Demet Şener ünlü çiftin şezlongta birbirlerine sarılıp kitap okudukları pozu Instagram’da paylaştı. Altına “Bayıldım, çok şey mi istiyorum?” diye yazdı.
*11 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay’dan ayrılan Demet Şener'in hayatında kimse yok.
Haberin fotoğrafları için tıklayınIrina Shayk ve Bradley Cooper'ın tatili bitmiyor
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