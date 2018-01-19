Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı (İbrahim Kutluay ne kadar nafaka ödeyecek?)

Demet Şener paylaşımıyla İbrahim Kutluay'a gönderme yaptı

İBRAHİM KUTLUAY KATILMADI

TAZMİNAT VE NAFAKA MİKTARI BELLİ OLDU

''ÇOK ŞÜKÜR BİTTİ''

Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlı 2 çocuğu var.

Demet Şener hakkında şoke eden iddia

Demet Şener'in sırrı

Demet Şener: 2018'den tek beklentim özgürlük

Çiğdem Saltık

11 yıl evli kaldığı, 2 çocuğunun babasıa kendisine ihanet ettiği için Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Çift 2017'de görülen 4 duruşmada boşanamamıştı.Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın bugün görülen karar duruşmasınaavukatlarıyla birlikte katıldı.'ı ise avukatları temsil etti.Gizli görülen bir saat süren celsede taraf avukatlari son sözlerini söyledi. Ve mahkeme boşanmalarına karar verdi.Boşanma kararına göreiki çocuk için karar kesinleşinceye kadar 7'şer bin liradan 14 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.Kararın kesinleşmesinin ardından okul masrafları ile birlikte İbrahim Kutluay’ın çocuklarına ödeyeceği iştirak nafakası 8 bin 500’er liradan 17 bin liraya çıkacak.İbrahim Kutluay, boşandığı eski eşi Demet Şener’e de karar kesinleşinceye kadar aylık 13 bin lira tedbir nafakası ödeyecek. Ancak karar kesinleştiğinde Demet Şener’e artık nafaka ödemeyecek. Dolayısıyla Demet Şener kesinleşme kararıyla birlikte artık nafaka alamayacak.İbrahim Kutluay ayrıca 6 milyon lira tazminat isteyen Demet Şener’e 750 bin lira maddi ve 600 bin lira manevi olmak üzere 1 milyon 350 bin lira tazminat ödeyecek.Bir buçuk saat süren duruşmanın ardından avukatı Kezban Hatemi ve Aslı Çelik ile adliyeden ayrılan, ''Dosyada yayın yasağı olduğu için açıklama yapmak istemiyorum, çok şükür bitti'' dedi.