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Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı (İbrahim Kutluay ne kadar nafaka ödeyecek?)

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasında 15 ay sonra karar çıktı. İbrahim Kutluay ile Demet Şener boşandı. Mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek çocukların velayetini Demet Şener'e verdi. Boşanma sonrası Demet Şener ne dedi? İbrahim Kutluay eski eşine ne kadar ödeyecek? İşte tüm detaylar haberimizde...

19 Ocak 2018, Cuma 16:40
Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı (İbrahim Kutluay ne kadar nafaka ödeyecek?)
Demet Şener 11 yıl evli kaldığı, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a kendisine ihanet ettiği için Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Çift 2017'de görülen 4 duruşmada boşanamamıştı.

Demet Şener paylaşımıyla İbrahim Kutluay'a gönderme yaptıDemet Şener paylaşımıyla İbrahim Kutluay'a gönderme yaptı

İBRAHİM KUTLUAY KATILMADI

Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın  bugün görülen karar duruşmasına Demet Şener avukatlarıyla birlikte katıldı. İbrahim Kutluay'ı ise avukatları temsil etti.

Gizli görülen bir saat süren celsede taraf avukatlari son sözlerini söyledi. Ve mahkeme boşanmalarına karar verdi.

TAZMİNAT VE NAFAKA MİKTARI BELLİ OLDU

Boşanma kararına göre İbrahim Kutluay, iki çocuk için karar kesinleşinceye kadar 7'şer bin liradan 14 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

Kararın kesinleşmesinin ardından okul masrafları ile birlikte İbrahim Kutluay’ın çocuklarına ödeyeceği iştirak nafakası 8 bin 500’er liradan 17 bin liraya çıkacak.

İbrahim Kutluay, boşandığı eski eşi Demet Şener’e de karar kesinleşinceye kadar aylık 13 bin lira tedbir nafakası ödeyecek. Ancak karar kesinleştiğinde Demet Şener’e artık nafaka ödemeyecek. Dolayısıyla Demet Şener kesinleşme kararıyla birlikte artık nafaka alamayacak.

İbrahim Kutluay ayrıca 6 milyon lira tazminat isteyen Demet Şener’e 750 bin lira maddi ve 600 bin lira manevi olmak üzere 1 milyon 350 bin lira tazminat ödeyecek.

''ÇOK ŞÜKÜR BİTTİ''

Bir buçuk saat süren duruşmanın ardından avukatı Kezban Hatemi ve Aslı Çelik ile adliyeden ayrılan Demet Şener, ''Dosyada yayın yasağı olduğu için açıklama yapmak istemiyorum, çok şükür bitti'' dedi.




Demet Şener'in İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlı 2 çocuğu var.

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