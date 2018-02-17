Demet Şener ve İbrahim Kutluay 15 ay sonra birbirlerini teğet geçtiler

MÜGE DAĞISTANLI/POSTA
İbrahim Kutluay
önceki gün İstinyePark’taki Masa Restaurant’a geldi. Demet Şener birkaç dakika sonra hemen karşısındaki La Petite Masion Restaurant’a girdi. Yine aynı dakikalarda İstinyePark’tan çıktılar.
'GÖRMEDİM, ÖYLE Mİ OLDU?'
Demet Şener
“Eski eşiniz ile teğet geçtiniz, birbirinizi görmediniz mi?” sorusuna “Görmedim, öyle mi oldu?” cevabını verdi.
*İbrahim Kutluay
aylık 17 bin TL nafaka, 1 milyon 350 bin TL tazminat ile boşandı. Levent’teki lüks villasını da Demet Şener’e
bıraktı.
*Demet Şener
kendisine ihanet eden eski eşi İbrahim Kutluay’ı
affedemiyor. Öyle ki onu görmeye bile dayanamıyor.
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Elif Bayram