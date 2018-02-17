Demet Şener ve İbrahim Kutluay 15 ay sonra birbirlerini teğet geçtiler

MÜGE DAĞISTANLI/POSTA

'GÖRMEDİM, ÖYLE Mİ OLDU?'

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı (İbrahim Kutluay ne kadar nafaka ödeyecek?)

Demet Şener biten yılı değerlendirdi

Demet Şener hakkında şoke eden iddia

Elif Bayram

önceki gün İstinyePark’taki Masa Restaurant’a geldi. Demet Şener birkaç dakika sonra hemen karşısındaki La Petite Masion Restaurant’a girdi. Yine aynı dakikalarda İstinyePark’tan çıktılar.“Eski eşiniz ile teğet geçtiniz, birbirinizi görmediniz mi?” sorusuna “Görmedim, öyle mi oldu?” cevabını verdi.aylık 17 bin TL nafaka, 1 milyon 350 bin TL tazminat ile boşandı. Levent’teki lüks villasını dabıraktı.kendisine ihanet eden eski eşiaffedemiyor. Öyle ki onu görmeye bile dayanamıyor.