Demi Lovato İstanbul'daki balmumu heykelini Türkçe duyurdu

DEMI LOVATO KİMDİR?

Can Hakman

250 yıllık tarihiyle ziyaretçilerini yıldızlarla buluşturan Madame Tussauds İstanbul’un en yeni üyesi dünyaca ünlü şarkıcıoldu.’da sergilenmeye başlayan balmumu figürünühesabından Türkçe olarak duyurdu ve hayranlarını figürünü ziyaret etmeye davet etti.Dünyaca ünlü sanatçı,’daki figürünühesabından “Merhaba! Figürüm’da! Sizlerle buluşacağım için çok heyecanlıyım. Sen de benimle aynı heyecanı paylaşıyorsan,’da buluşalım” yazdı.1992 yılında New Mexico’da dünyaya gelen, 7 yaşındayken rol aldığıdizisiyle sanat hayatına adım attı. Aynı yıl piyano eğitimi almaya başladı ve katıldığı bir güzellik yarışmasında birincilik elde etti. 2008 yılında piyasaya çıkardığı ilk solo albümüile Billboard 200 listelerinde 2. sıraya kadar yükselen, artık ününü tüm dünyaya duyurmuştu.2009 yılında başarısını perçinleyenalbümünü çıkardı. Bunu sırasıyla 2011 yılında, 2013 yılında, 2015 yılındave 2017 yılında çıkardığıalbümleri izledi. 2009 senesinde’ınadlı dizisinde veadlı filminde rol alarak oyunculuğu da bırakmadığını hayranlarına kanıtladı.