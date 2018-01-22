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Demi Lovato İstanbul'daki balmumu heykelini Türkçe duyurdu

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Demi Lovato, Madame Tussauds'un İstanbul şubesindeki balmumundan yapılmış heykelini Facebook hesabından Türkçe olarak duyurdu
 

22 Ocak 2018, Pazartesi 17:34
Demi Lovato İstanbul'daki balmumu heykelini Türkçe duyurdu
250 yıllık tarihiyle ziyaretçilerini yıldızlarla buluşturan Madame Tussauds İstanbul’un en yeni üyesi dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato oldu.

Demi Lovato Madame Tussauds İstanbul’da sergilenmeye başlayan balmumu figürünü Facebook hesabından Türkçe olarak duyurdu ve hayranlarını figürünü ziyaret etmeye davet etti.



Dünyaca ünlü sanatçı, Madame Tussauds İstanbul’daki figürünü Facebook hesabından  “Merhaba Türkiye! Figürüm Madame Tussauds İstanbul’da! Sizlerle buluşacağım için çok heyecanlıyım. Sen de benimle aynı heyecanı paylaşıyorsan, Madame Tussauds İstanbul’da buluşalım” yazdı.
 

DEMI LOVATO KİMDİR?


1992 yılında New Mexico’da dünyaya gelen Demi Lovato, 7 yaşındayken rol aldığı Barney & Friends dizisiyle sanat hayatına adım attı. Aynı yıl piyano eğitimi almaya başladı ve katıldığı bir güzellik yarışmasında birincilik elde etti. 2008 yılında piyasaya çıkardığı ilk solo albümü Don’t Forget ile Billboard 200 listelerinde 2. sıraya kadar yükselen Demi Lovato, artık ününü tüm dünyaya duyurmuştu.



2009 yılında başarısını perçinleyen Demi Lovato Here We Go Again albümünü çıkardı. Bunu sırasıyla 2011 yılında Unbroken, 2013 yılında Demi, 2015 yılında Confident ve 2017 yılında çıkardığı Tell Me You Love Me albümleri izledi. 2009 senesinde Disney Channel’ın Sonny'nin Yıldızı adlı dizisinde ve Camp Rock 2 adlı filminde rol alarak oyunculuğu da bırakmadığını hayranlarına kanıtladı.


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