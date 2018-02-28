Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: 'İyi bir maç olacak'

"İYİ BİR MAÇ OLACAK"

Erdinç Şahin

, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağımaçı hazırlıklarına tam kadro devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktörnezaretinde gerçekleşen idman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör, geçen hafta oynadıkları Göztepe maçını değerlendirdi.Aybaba, Göztepe maçında bir çok pozisyon bulduklarını belirterek, "Oyunun ilk yarısı kötü geçti. Ama ikinci yarı gerçekten iyi bir oyun oynadık. Pozisyonlar da bulduk. Atacaksınız. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Takımın genel isteğinden ve arzusundan memnunum. Karşımızdaki rakipleri daha fazla zorlamamız lazım. 5 atak yerine 10 atak yapmamız lazım. 4 vuruş yerine 8 vuruş yapmamız lazım. Çünkü artık karşı takımlarda ciddi ciddi hedef peşindeler. Kimi kümede kalmak, kimi de UEFA'ya oynuyor. Kimi ise şampiyonluğa oynuyor. Bizle ilgili tabi ki önlem de alıyorlar. Bizim onları aşmamız için de hem tempomuzu artırmamız, hem hızlı çıkışı artırmamız, hem de daha çok şut atmamız lazım. Daha iyi pozisyon da almamız lazım. Bunları gerçekleştirirsek bundan sonraki deplasman maçlarında istediğimiz 3 puana kavuşabiliriz" dedi.Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor maçı hakkında da değerlendirme yapan Aybaba şöyle dedi: "Antalyaspor zor durumda. İyi bir kadroyla başladılar. Futbolda bazen olmuyor. Bizim için çok zor bir maç olacak. Az önce söylediğim özellikleri yansıtmamız lazım. Zorlamaya başlamamız lazım. Kaliteli oyuncularımız var. Bizim için artık her vuruşumuz önemli. Araya koşular, duran toplar çok önemli. Bu kalitede oyuncularımız var. Kone sakatlık dönemini çabuk atlattı. Farklı bir şey çıkmasın diye biraz dinlendirdik, beklettik. İyi bir maç olacak. İyi bir takımız. Futbol oynamayı düşünmekten başka bir şey yapmıyoruz. Bunu sahaya yansıtıp galibiyet almak istiyoruz."