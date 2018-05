Demir Grup'tan gayrimenkul ve enerjiye 2,5 milyar liralık yatırım

ALMANYA VE UKRAYNA İLE BİRLİKTE TOPLAM 8 PROJE



"UKRAYNA'DA BEKLENMEDİK BİR İLGİ GÖRÜYORUZ"



"GAYRİMENKULDE GÜZEL GÜNLER GELECEK"



"ENERJİDE BÜYÜYECEĞİZ"



"DEMİR COUNTRY'DE HER BÜTÇEYE GÖRE ÖDEME PLANI YAPIYORUZ"

Can Hakman

Demir, inşaat, enerji, sigorta, satış pazarlama ve denetim sektörlerinde faaliyet gösteren grubun 2018 ve 2019'daki yatırım projelerinin konu alındığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, şirketle ilgili bazı verileri paylaştı.Demir İnşaat olarak 1984'te faaliyetine başlayan firmanın artık 5 şirketten oluşan bir grup haline geldiğini dile getiren Demir, geleceğin Türkiye'sinin ihtiyacı olduğu için 2 yıl önce enerji şirketini kurduklarını anlattı.Kendilerinin bu konuda daha önce duyuru yapmadıklarını, Sivasspor'a isim sponsoru olduktan sonra Demir Grup'un isminin duyulmaya başlandığını aktaran Demir, bugün Demir Grup olarak basının karşısına çıktıklarını ve ilk defa bu şekilde kamuoyuna şirketi tanıttıklarını bildirdi.Bu yıl hayata geçirecekleri konut projelerinden bahseden Demir, Beylikdüzü bölgesinde hayata geçirdiklerinin bu dönemde kazançlı yatırım ve üst düzey yaşam konforunu aynı anda sunduğunu, zengin donanımıyla satışlarına yön verdiğini söyledi.Projenin, bölgenin ilk ve tek açık alışveriş merkezine sahip olduğunu, herkes tarafından beğenildiğini dile getiren Demir 1160 daire ve 112 ticari üniteden oluşan Demir Country'nin mimarisi ve sosyal yaşam alanlarıyla Beylikdüzü'nün çekim merkezi olacağını aktardı.Demir,'nde bu kadar maliyetli bir proje neden yapılıyor denilebildiğini kaydederek, "Biz çok emek verdik, dillerde kalsın, oturanlar memnun olsun diye. Bir aile geldiğinde kapalı çocuk oyun alanları yaptık. Bir aile çocuğunu buraya bırakıp eşiyle dostuyla rahatça gidip yemek yiyebilecek, kafede vakit geçirebilecek." diye konuştu.Bu projeyi engelli dostu yaptıklarını dile getiren Demir, "Yani yürüyemeyen, göremeyen her engelli ve bizim gibi her engelli adayı burada çok rahatlıkla ikinci bir kişiye ihtiyacı olmadan evine rahatça gidebilecek, rahatça gezebilecek." ifadesini kullandı.Demir, 2017 Ağustos'ta ön talep almaya başladıklarını anımsatarak, piyasada yaşanan sıkıntılar nedeniyle ön satışların istedikleri gibi gitmemesine rağmen bugün itibarıyla 1160 dairenin yüzde 27'si için ön satış sözleşmesi imzalandığını bildirdi.Projede dairelerin metrekare satış fiyatlarında ciddi fedakarlık yaptıklarını dile getiren Demir, metrekare satış fiyatlarının 3 bin 200 TL ile 4 bin 500 TL arasında değiştiğini bildirdi.Demir, 1+1 dairelerin 220 bin lira, 100 metrekarelik dairelerin 320 bin liradan başladığını, projedeki villaların fiyatlarının 780 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değiştiğini aktardı.Projeyi 400 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirdiklerini ve satış sonrası toplam hedeflenen gelirin minimum 570 milyon liraya ulaşmasını hedeflediklerini anlatan Demir, "Demir Country, Beylikdüzü'nde gerçek İstanbul'u yaşamak ve yatırımcıların yüksek kazancı için en cazip projelerden birisi olacak." dedi.Demir, 4'ü Türkiye'de, 2'si Almanya'da 2'si Ukrayna'da olmak üzere toplam 8 projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:"Büyükçekmece Hadımköy'de 620 konut 57 iş yeri projesi. Sefaköy Halkalı'da ruhsatını aldığımız 130 bağımsız bölümden oluşacak butik bir projemiz var, ona başlayacağız. Göktürk'te 200 konutluk kentsel dönüşüm projesini.Otel, konut, ticari alan yapıyorduk ama bu yıl Çorlu'da sanayi sitesi yapacağız. Çorlu'da 160 dönümlük bir arazi üzerine sanayi sitesi projesi hazırladık. Allah izin verirse bu yılın dokuzuncu, onuncu ayı gibi lansmanını yapacağız. Orada sanayi sitesinin inşaat alanı 250 bin metrekare. Bunun dışında İzmir Bayraklı'da 65 dönümlük kendi arazimiz üzerinde konut, ofis ve otel projesi hayata geçireceğiz. Plan çalışmaları devam ediyor."Demir, Türkiye dışında 10 yıldır Ukrayna'da bulunduklarını belirterek, Ukrayna'nın bu yıl yüzlerini çok güldürdüğünü, beklemedikleri ilgiyi gördüklerini, geçen yıl 160 konutluk bir siteyi teslim ettiklerini, haziranda 200 konutluk bir siteyi daha teslim edeceklerini bildirdi.Hamit Demir, "Sene sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 500, otel sayımız bir ve ticari alanlarımız da var. Bu yıl Kiev'in ana merkezinde garın önünde 250 dairelik bir projeye daha başlıyoruz." diye konuştu.Almanya Berlin'de Potsdam şehrinde biri yurt diğeri plaza olmak üzere arsası kendilerine ait olan iki projenin başlayacağını dile getiren Demir, haziran gibi yurt, sene sonunda da ofis binasına başlayacaklarını bildirdi.Demir, 2018 ve 2019'da 2'si Almanya, 2'si Ukrayna, 4'ü Türkiye olmak üzere toplam 8 projeye başlayacaklarını bildirdi.Bu yıl ve 2019'da Türkiye ve yurt dışında toplam 2,5 milyar TL yatırım planladıklarını dile getiren Demir, "2018 ve 2019 yılını Demir Grup için yatırım yılı ilan ettik. Gayrimenkul ve enerjide atağa kalkıyoruz. Bu yatırımların 2 milyar lirası gayrimenkul, 500 milyon lirası enerji sektöründe olacak." dedi.Demir, "Sektörde sıkıntılar olduğu için vadeli, senetli satışlar var" denildiğini belirterek, bu durumun sektördeki sıkıntıyı değil alıcıdaki sıkıntıyı gösterdiğini söyledi.Faiz yüksek olduğu için alıcının kredi çekmediğini dile getiren Demir, bu yüzden sektör oyuncuları olarak 12 aydan 60 aya kadar belirli bir peşinat ve taksit yaptıklarını, yatırımcının bunu daha avantajlı bulduğunu aktardı.Demir, "Bu yüzden satışlarımızın yüzde 15-20'sini senetli satmaya başladık. Önceleri kredili satışlar yüzde 60'lardayken şu anda yüzde 30'lara kadar geriledi." dedi.Arazi maliyetinin Türkiye'de Avrupa'ya göre çok yüksek olduğunu, Berlin'de yüzde 25-30 olan arazi payının Türkiye'de bir dönem yüzde 70'lere kadar çıktığını dile getiren Demir, arazi maliyetlerinin yanı sıra faizlerin artmasında sektörde sıkışıklık oluştuğunu anlattı.Demir, "Bu nedenle arazi maliyetleri gerilemeye başladı. Arazi maliyetlerinin gerilemesiyle sektör oyuncuların gelecekte çok güzel iş yapacağına canı gönülden inanıyorum." şeklinde konuştu.Seçimlerin hazirana alınmasının isabetli olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:"Ben, yılın ikinci çeyreğinden sonra konut sektöründe kesinlikle çok güzel şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Şu anda 3 bin 800-3 bin 900 liraya mal ettiğiniz bir konutu 4 bin liraya satıyorsunuz. Düşünün maliyet fiyatı. Demir Country'de satış fiyatı 3 bin 200 ile 4 bin 500 TL arası. Bitişte öngördüğümüz satış fiyatı 5 bin 500 TL ile 7 bin TL arası. Yani vatandaş 3 bin 500 TL'ye aldığı bir konutu 7 bin TL'ye satabilecek. Yüzde 100 kar elde edecek."Demir, enerji alanında büyük yatırımlar hedeflediklerinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Türkiye'nin geleceğinin ihtiyacı olduğu için enerji sektörüne girdik. Biz, burada kendimizi sorumlu hissettiğimiz için, ülkemizin geleceğine inandığımız için bu sektördeyiz. Ayrıca, otomobil aküsü ve enerji pili proje çalışmalarımız devam etmektedir. Konya'da 85 dönüm arazi üzerine 35 bin metrekare kapalı alandan oluşan, güneş enerji paneli üreten bir fabrika kurduk. 250 megavatlık tesisimizde güneş panelleri üretiyoruz. 2018'in ikinci yarısından sonra 500 megavata çıkmayı hedefliyoruz."Demir, enerjide karın centlerle ifade edildiğini, bu sektöre kar amacıyla baklamadıklarını, enerjiyi stratejik bir sektör olarak gördüklerini anlattı.Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı ve Demir Grup Sivasspor sponsorluklarına değinen Demir, basketboldan sonra futbola da destek verdiklerini gençlerin sporla büyümesinin en büyük hayalleri olduğunu sözlerine ekledi.Demir Grup bünyesindeki DG Mimarlık'ın genel müdürü Gökhan Kulöz, Demir Country'de yer alan yeşil peyzaj alanlarından bahsetti.Kulöz, projede, site sakinlerinin kullanabilmesi için çocuk oyun alanları, göletler, iki adet yüzme havuzu, yürüme ve koşu parkurları, vakit geçirilebilecek kamelyalar oluşturulduğunu belirterek, çocukların okula giderken veya döndükten sonra bekleyebilecekleri bekleme alanları, kreş alanları ve mescitler bulunduğunu söyledi.Demir Grup bünyesindeki Demay Satış ve Pazarlama AŞ'nin genel müdürü Yusuf Adıyaman, Demir Country projesi ile bölgedeki sınırları aştıklarını belirterek bunu geliştirirken önceki satış ve pazarlama süreçlerindeki müşteri deneyimlerini kurumsal hafızalarına toplayarak bu projeyi hayata geçirdikleri konsepti oluşturduklarını söyledi.Demir Country projesini tasarlarken kendilerini satıcı değil ev sahibi olarak gördüklerini dile getiren Adıyaman, müşterilerin hem maddi hem de manevi olarak memnun olmalarını hedeflediklerini vurguladı.Adıyaman, Demir Country projesi ile Beylikdüzü'nde bir ilk olan açık alışveriş merkezini oluşturduklarını kaydederek, burada özlem duydukları mahalle manavı, mahalle kasabını unutmadıklarını aktardı.Beylikdüzü'nün kalbi Demir Country'de kapıdan giren herkesi ev sahibi yaptıklarını ifade eden Adıyaman, burada her bütçeye göre ödeme planları oluşturduklarını, herkesin kendi ödemesini kendisinin belirlediğini bildirdi.Adıyaman, "Herkesi ev sahibi yapmak için gayret gösteriyoruz." dedi.Demir İnşaat mimarlarından Özlem İlhan, Demir Country'de SPA ve spor merkezi, açık ve kapalı havuzları, sosyal mekanları bulunduğunu belirterek, projede yer alacak bölgenin ilk ve tek açık AVM'sinde dünyaca ünlü markalara, mağazalara, restoranlara sahip olacağını söyledi.