Demir Kilise 7 yıl aradan sonra açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları:

"Demir Kilise"nin son durumu havadan görüntülendi

Adem Özdoğan

İstanbul Balat'taki demirden inşa edilen tek kilise olma özelliğini taşıyan Bulgar kilisesi (Sveti Stefan Kilisesi ), nam-ı diğer 'Demir Kilise' 7 yıl süren restorasyon çalışması tamamlandı. Bulgar Ortodokslar için tarihi bir öneme sahip olan Demir Kilise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılımıyla düzenlenecek törenle açıldı.İstanbul, buradaki özellikle şu fotoğrafla farklı dinlerin ve kültürlerin birarada barış içerisinde yaşadığı şehir olma vasfını tüm dünyaya göstermiştir. Bir tarafta bakıyorsunuz patrikhane, bir bakıyorsunuz Demir Kilise. Demir iskelet sistemiyle türünün dünyadaki tek örneği olan kilise 120 yıldır ayakta duruyor. Burası İstanbul'un zenginliğine de zenginlik katıyor. Zor ve ayrıntılı bir çalışmayla sonuçlandırılan ve 15 milyon maliyetle yapışlan restorasyon işini üstlenen ekibi kutluyorum.Tarih boyunca ecdadımız fethettiği yerlerde din özgürlüğü ve ibadethaneleri güvence altına almıştır. Dininizi yaşamakta, ibadetleriniz yapmakta serbestsiniz ve bizim güvencemiz altındasınız anlayışıyla onları koruma altına almıştır. Ayasofya 1500 yıllık tarihiyle İstanbul ile birlikte dünyanın da incisidir. Buradaki her bir eserin bizim gönlümüzde yeri var.Bu eser İstanbul'un yüzyıllardır bütün inançları bir arada tutan karakterini temsil etmektedir. Cemaat vakıflarının mallarının iade edilmesine karar verilmiştir. 167 cemaat vakfına ait 1029 eser, varlık cemaat vakıflarına aktarılmış ve geçmişten beri gelen bu önemli sorun da ortadan kaldırılmıştır.Dini ve kültürel kutuplaşma riski gittikçe artıyor. Ortadoğu'da yüzyıllardır bir arada yaşayan değişik dinlere mensup insanlar mezhepleri nedeniyle hedef olurken aynı eğilimler İslam düşmanlığı ve ırkçılık olarak Batı dünyasında da artan şekilde bugün ne yazık ki kendini gösteriyor. Irkçılık yabancı düşmanlığı, tarihsel önyargılarla istismarlar artıyor. Siyasi tablolar aşırılığa doğru yeniden evriliyor. Bir arada yaşama iradesi yerini, tasvip etmediğimiz olumsuz duygulara bırakıyor. Böyle bir dönemde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un da katılımıyla buradan vereceğimiz mesajın son derece anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Tarihi ve dini mekanı ihya etmek değil aynı zamanda bu törenin felsefi boyutu ve hoşgörü mesajıdır. Bu vesile ile eserin ihya edilerek bugün tekrar ibadete açılmasında bizzat sayın Cumhurbaşkanım gösterdiğiniz himaye ile İBB katkıları ile çalışmalar tamamlanmış ve bu hale gelmiştir. Emeği geçen yüklenici firma başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.