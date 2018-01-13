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Dengesini kaybederek 8. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Adana’da dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Ölen şahsın babası sinir krizi geçirdi

Dengesini kaybederek 8. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde meydana geldi.

39 yaşındaki Önder Sarıyıldız, evinin balkonuna çıktı. Daha sonra dengesini kaybeden Sarıyıldız 8’inci kattan aşağı düştü. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıyıldız’ı hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.


BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ


Şahsın babası ise olay yerinde gözyaşları içinde sinir krizi geçirirken komşuları tarafından güçlükle sakinleştirdi. Sarıyıldız’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

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