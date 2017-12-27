Denilson kadın hakeme 'kalp' yolladı, maça damgasını vurdu!

DENİLSON KİMDİR?

Erdinç Şahin

ekibi Palmeiras'ta forma giyengeçtiğimiz gün oynanan maçta ofsayta düşünce kadın yardımcı hakem bayrağını kaldırmıştı.Ofsayt kararına sinirlenen, sonrasında hakeme kalp işareti yaparak maça damga vurdu. Normalde erkek bir hakeme yapamayacağı bu hareketi yüzünden eleştirilen Denilson, şimşekleri üzerine çekti. Denilson'un yaptığı bu saygısızlık bazı futbolseveler tarafından taciz olarak nitelendirildi.Eski süper yıldızlardanmaçın orta hakemi tarafından da sert bir dille uyarıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Denilson'un, karşısındakini hakem değil bir kadın olarak gördüğü için cinsiyetçi bir tavır içerisinde olduğunu savundu.Kariyerine alt yapısından yetiştiği'de başlayanburadantransfer oldu.Bu kulüpte kariyerinin en parlak dönemini yaşayanile şampiyonluğa ulaştı.Real Betis forması altında 186 maça çıkan Denilson 13 de gol attı. Denilson, 1998 yılında Sao Paolo'dan 21.5 milyon pound'a Real Betis'e transfer olunca, dünyanın en pahalı futbolcusu özelliğini ele geçirmişti.2009 yılında Vietnam Ligi'nde Xi Mang Hai Phong takımıyla 6 aylık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 maça çıktıktan sonra Vietnam'ı terk etti.ile 2 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, Nisan ayında hiç bir maça çıkmadan serbest bırakıldı.