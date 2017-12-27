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Denilson kadın hakeme 'kalp' yolladı, maça damgasını vurdu!

Dostluk maçında bir pozisyonda Denilson de Oliveira, ofsayta düşünce kadın yardımcı hakem bayrağını kaldırdı, karara sinirlenen Denilson, hakeme kalp işareti yaparak maça damgasını vurdu. Bu hareket futbolseverleri ayağa kaldırdı.

27 Aralık 2017, Çarşamba 14:31
Denilson kadın hakeme 'kalp' yolladı, maça damgasını vurdu!
En son Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen Denilson de Oliveira, geçtiğimiz gün oynanan maçta ofsayta düşünce kadın yardımcı hakem bayrağını kaldırmıştı. 

Ofsayt kararına sinirlenen Denilson, sonrasında hakeme kalp işareti yaparak maça damga vurdu. Normalde erkek bir hakeme yapamayacağı bu hareketi yüzünden eleştirilen Denilson, şimşekleri üzerine çekti. Denilson'un yaptığı bu saygısızlık bazı futbolseveler tarafından taciz olarak nitelendirildi.

Eski süper yıldızlardan Denilson maçın orta hakemi tarafından da sert bir dille uyarıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Denilson'un, karşısındakini hakem değil bir kadın olarak gördüğü için cinsiyetçi bir tavır içerisinde olduğunu savundu.

İşte o görüntüler: 


 

DENİLSON KİMDİR?


Kariyerine alt yapısından yetiştiği Sao Paulo FC'de başlayan Denilson buradan İspanyol Real Betis'e transfer oldu.

Bu kulüpte kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Denilson 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile şampiyonluğa ulaştı.

Real Betis forması altında 186 maça çıkan Denilson 13 de gol attı. Denilson, 1998 yılında Sao Paolo'dan 21.5 milyon pound'a Real Betis'e transfer olunca, dünyanın en pahalı futbolcusu özelliğini ele geçirmişti.

2009 yılında Vietnam Ligi'nde Xi Mang Hai Phong takımıyla 6 aylık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 maça çıktıktan sonra Vietnam'ı terk etti. Ocak 2010'da Yunan takımı Kavala FC ile 2 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, Nisan ayında hiç bir maça çıkmadan serbest bırakıldı.
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