Deniz Akkaya: Benim ölüm sizden fazla iş yapar

Bir Instagram sayfasında Deniz Akkaya'nın bir fotoğrafı paylaşılmıştı. Fotoğrafın altına gelen yorumlar Akkaya'nın dikkatinden kaçmadı.

"BENİM ÖLÜM SİZDEN FAZLA İŞ YAPAR"

Ağır eleştiriler karşısında Deniz Akkaya, "Ve hep ama hep kadınlar saldırgan bu ülkede... Çünkü onlar mutsuz çünkü onlar istedikleri hayatı yaşamak yerine uzaktan bakmaktalar."





*Hep ağır hakarette kadınlar. Hanımlar benim ölüm sizden çok daha fazla iş yapar" diyerek iddialı bir mesaj yazdı.

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