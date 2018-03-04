Deniz Akkaya'dan Nurettin Yıldız'a tepki: Biri bu adamı susturmalı!

Nurettin Yıldız: Baharat, ketçap ve kahve şehvet uyandırır

"YETER ARTIK"

İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha: Kadınlar kocalarından dayak yedikleri için şükretmeli

Çiğdem Saltık

"Altı yaşındaki kızlar evlenebilir", "Kız çocukları 7-8 yaşından itibaren tesettür şekli almalı", "3 yaşında kız çocukları amcalarının yanına külotla çıkmamalı", "Kız çocukları cehennem kadar risktir", "Çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor" "Kadınlar kocasından dayak yediğine şükretmeli" gibi fetvaların sahibi'a bir tepki de'dan geldi., kişiselhesabından,'ın kadınlar hakkındaki bir videosunu paylaşarak, "Yeter artık bu adamı biri susturmalı" diye yazdı., tepkisini dile getirirken, şu ifadeleri kullandı:"Paylaştım bu insan düşmanını defalarca kez ama yeter! Artık bu adama biri dur desın! Bu adamın pervasız söylemleri bu ülkeyi korkunç bir ımaja ve kara deliğe sürüklüyor! Yabancı sitelerde altyazı ile yayınlanıyor, bu adamın ketçap şehvet uyandırır, yorgana hallenmeyin abuklukları! Rezıl rüsva oluyoruz ayrı, ama ben bir Türk kadını olarak diyorum ki, bu bir suçtur! Kadına şiddete davetttir! Yeter artık bu adamı biri susturmalı"