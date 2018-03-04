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Deniz Akkaya'dan Nurettin Yıldız'a tepki: Biri bu adamı susturmalı!

İlahiyatçı Nurettin Yıldız, 'Kadınlar dayak yediği için şükretmeli' diyerek yine skandal bir açıklama yaptı. Manken Deniz Akkaya, "Yeter artık biri şu adamı sustursun." diyerek Nurettin Yıldız'a ateş püskürdü

Deniz Akkaya'dan Nurettin Yıldız'a tepki: Biri bu adamı susturmalı!
"Altı yaşındaki kızlar evlenebilir", "Kız çocukları 7-8 yaşından itibaren tesettür şekli almalı", "3 yaşında kız çocukları amcalarının yanına külotla çıkmamalı", "Kız çocukları cehennem kadar risktir", "Çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor" "Kadınlar kocasından dayak yediğine şükretmeli" gibi fetvaların sahibi Nurettin Yıldız'a bir tepki de Deniz Akkaya'dan geldi.

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"YETER ARTIK"

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, kişisel Instagram hesabından, Nurettin Yıldız'ın kadınlar hakkındaki bir videosunu paylaşarak, "Yeter artık bu adamı biri susturmalı" diye yazdı.



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Deniz Akkaya, tepkisini dile getirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Paylaştım bu insan düşmanını defalarca kez ama yeter! Artık bu adama biri dur desın! Bu adamın pervasız söylemleri bu ülkeyi korkunç bir ımaja ve kara deliğe sürüklüyor! Yabancı sitelerde altyazı ile yayınlanıyor, bu adamın ketçap şehvet uyandırır, yorgana hallenmeyin abuklukları! Rezıl rüsva oluyoruz ayrı, ama ben bir Türk kadını olarak diyorum ki, bu bir suçtur! Kadına şiddete davetttir! Yeter artık bu adamı biri susturmalı"



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