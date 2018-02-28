Deniz Akkaya isyan etti!



'YİRMİ SENEDİR İT GİBİ ÇALIŞIYORUM'

'HEM DE BİR ERKEK BU KAFAYA GEL'

Deniz Akkaya'nın taytı olay oldu

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Elif Bayram

Bir davete gitmek için hazırlananmakyajlı fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.Ancak gelen eleştirilerçileden çıkardı. En çok 'Seni biz yarattık' yorumuna sinirlenen DenizAkkaya,Instagram hikayesinde paylaştığı videolarla ateş püskürdü.'20 senedir it gibi çalışıyorum, beni kimse yaratmadı!' dedi.paylaştığı videolardan sonra kendisine 'Burun deliğinin biri diğerinden daha mı küçük?' şeklinde yorum yazan takipçisini de Instagram'ın hikaye bölümünden ifşaladı. Deniz Akkaya takipçisinin yorumunu 'Şu kadar dikkatle ben aynada kendime bakmıyorum hem de bir erkek bu kafaya gel' notu ile paylaştı.