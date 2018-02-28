Deniz Akkaya isyan etti!

Bir davete gitmek için hazırlanan Deniz Akkaya,
makyajlı fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Ancak gelen eleştiriler Deniz Akkaya'yı
çileden çıkardı. En çok 'Seni biz yarattık' yorumuna sinirlenen DenizAkkaya,Instagram hikayesinde paylaştığı videolarla ateş püskürdü.
Deniz Akkaya
'YİRMİ SENEDİR İT GİBİ ÇALIŞIYORUM'
'20 senedir it gibi çalışıyorum, beni kimse yaratmadı!' dedi.
'HEM DE BİR ERKEK BU KAFAYA GEL'
Deniz Akkaya
paylaştığı videolardan sonra kendisine 'Burun deliğinin biri diğerinden daha mı küçük?' şeklinde yorum yazan takipçisini de Instagram'ın hikaye bölümünden ifşaladı. Deniz Akkaya takipçisinin yorumunu 'Şu kadar dikkatle ben aynada kendime bakmıyorum hem de bir erkek bu kafaya gel' notu ile paylaştı.
Deniz Akkaya'nın taytı olay oldu
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Elif Bayram