Deniz Akkaya: Senelerce 'Avrupa Yakası'nda bu fotoğraf oynadı

Jet Sosyete 1. bölüm yayınlandı (Jet Sosyete 2. bölüm fragmanı)

Deniz Akkaya, Cem Yılmaz'la verdiği olay poz hakkında konuştu

Çiğdem Saltık

Geride bıraktığımız akşam ilk bölümü yayınlananpek çok ünlü ismi ekran başına çekerken kimileri de bu diziyle ilgili yorumlarını paylaştı.Bu paylaşımlar arasında dikkat çekenlerden biri de eski manken'ya ait olandı.'in milyonlar tarafından tanınmasını sağlayan projesi'ndaki posterini takipçilerine hatırlatannde de Birsel'in kendisine göndermede bulunduğunu söyledi.'in kendisiyle ilgili bir şeyler düşündüğünü söyleyendizisinde yer alan fotoğrafını takipçileriyle esprili bir şekilde paylaşmayı da ihmal etmedi.