Deniz Akkaya: Senelerce 'Avrupa Yakası'nda bu fotoğraf oynadı

Geride bıraktığımız akşam ilk bölümü yayınlanan Jet Sosyete dizisi
pek çok ünlü ismi ekran başına çekerken kimileri de bu diziyle ilgili yorumlarını paylaştı.
Bu paylaşımlar arasında dikkat çekenlerden biri de eski manken Deniz Akkaya
'ya ait olandı.
Gülse Birsel
'in milyonlar tarafından tanınmasını sağlayan projesi Avrupa Yakası
'ndaki posterini takipçilerine hatırlatan Deniz Akkaya
, Jet Sosyete dizisi
nde de Birsel'in kendisine göndermede bulunduğunu söyledi.
Jet Sosyete 1. bölüm yayınlandı (Jet Sosyete 2. bölüm fragmanı)
Deniz Akkaya, Cem Yılmaz'la verdiği olay poz hakkında konuştu
Gülse Birsel
'in kendisiyle ilgili bir şeyler düşündüğünü söyleyen Deniz Akkaya
, Avrupa Yakası
dizisinde yer alan fotoğrafını takipçileriyle esprili bir şekilde paylaşmayı da ihmal etmedi.
Çiğdem Saltık