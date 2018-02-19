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Deniz Akkaya: Senelerce 'Avrupa Yakası'nda bu fotoğraf oynadı

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından Gülse Birsel'in yeni dizisiyle ilgili esprili bir paylaşımda bulundu

19 Şubat 2018, Pazartesi 08:52
Deniz Akkaya: Senelerce 'Avrupa Yakası'nda bu fotoğraf oynadı
Geride bıraktığımız akşam ilk bölümü yayınlanan Jet Sosyete dizisi pek çok ünlü ismi ekran başına çekerken kimileri de bu diziyle ilgili yorumlarını paylaştı.

Bu paylaşımlar arasında dikkat çekenlerden biri de eski manken Deniz Akkaya'ya ait olandı.



Gülse Birsel'in milyonlar tarafından tanınmasını sağlayan projesi Avrupa Yakası'ndaki posterini takipçilerine hatırlatan Deniz Akkaya, Jet Sosyete dizisinde de Birsel'in kendisine göndermede bulunduğunu söyledi.

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Deniz Akkaya, Cem Yılmaz'la verdiği olay poz hakkında konuştuDeniz Akkaya, Cem Yılmaz'la verdiği olay poz hakkında konuştu

Gülse Birsel'in kendisiyle ilgili bir şeyler düşündüğünü söyleyen Deniz Akkaya, Avrupa Yakası dizisinde yer alan fotoğrafını takipçileriyle esprili bir şekilde paylaşmayı da ihmal etmedi.



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