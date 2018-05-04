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Deniz Akkaya ve Nihat Odabaşı arasındaki kavga alevlendi

 Fotoğrafçı Nihat Odabaşı ile Deniz Akkaya ‘7. Fashion TV Moda Ödülleri’nin töreninde gerildi

04 Mayıs 2018, Cuma 07:42
Deniz Akkaya ve Nihat Odabaşı arasındaki kavga alevlendi
Ali Keser

Sunucu Deniz Akkaya, ‘En İyi Klip Yönetmeni’ ödülünü alan Nihat Odabaşı’nın adını anons etmek istemedi. Sahneye çıkan Nihat Odabaşı “Modellik hayatında önemli katkım vardı. Bu ödülü sunmak yerine mikrofonu başkasına vermen çok enteresan” diye sitem etti.

Ardından, Instagram’da şu yorumu yaptı: “Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı!”


‘SEN KAŞINDIN!’


Deniz Akkaya da yanıtını dün şöyle verdi: “Kırgın olduğumu herkesten gizledim ama sen kaşındın. Nihat Bey sesi kendi kadar olan bir kadın şarkıcının peşine takıldı. Olabilir, hepimiz duruşumuza ters insanlarla arkadaşlık yaptık. Kendisine 15 yıl önce ‘Dostum sen sanatçısın, ikinci sınıf uvertürün çantacısı değil’ diye bir mesaj attım. Sözde dostum, mesajı o şahısa gösterdi.”

Deniz Akkaya’nın ‘ikinci sınıf uvertür’ diye bahsettiği kişi, Nihat Odabaşı’nın dostu Gülben Ergen.




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