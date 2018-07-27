Deniz Akkaya ve sevgilisi Gökmen Şeynova eskisinden daha mutlu
Deniz Akkaya Haziran 2017’de Gökmen Şeynova ile sevgili olmuştu
POSTA/HALİL KALMUK
Çift yeni yılın ilk günlerinde de ayrılmıştı. Deniz Akkaya, “Şahane dostluğumuz ömür boyu devam edecek” dediği Gökmen Şeynova ile Mayıs’ta yeniden bir araya gelmiş, aşkta ikinci etap başlamıştı.
MİKONOS ADASINDA TATİLDELER
Eskisinden daha mutlu oldukları söylenen sevgililer ortak arkadaşları ile Yunanistan’ın Mikonos adasında tatil yapıyor.
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