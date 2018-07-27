Deniz Akkaya ve sevgilisi Gökmen Şeynova eskisinden daha mutlu

POSTA/HALİL KALMUK

Çift yeni yılın ilk günlerinde de ayrılmıştı. Deniz Akkaya, “Şahane dostluğumuz ömür boyu devam edecek” dediği Gökmen Şeynova ile Mayıs’ta yeniden bir araya gelmiş, aşkta ikinci etap başlamıştı.

MİKONOS ADASINDA TATİLDELER

Eskisinden daha mutlu oldukları söylenen sevgililer ortak arkadaşları ile Yunanistan’ın Mikonos adasında tatil yapıyor.





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