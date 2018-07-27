  • Haberler
  • Magazin
  • Deniz Akkaya ve sevgilisi Gökmen Şeynova eskisinden daha mutlu

Deniz Akkaya ve sevgilisi Gökmen Şeynova eskisinden daha mutlu

Deniz Akkaya Haziran 2017’de Gökmen Şeynova ile sevgili olmuştu

27 Temmuz 2018, Cuma 09:21 Son Güncelleme: 27 Temmuz 2018, Cuma 09:31
A A

POSTA/HALİL KALMUK

Çift yeni yılın ilk günlerinde de ayrılmıştı. Deniz Akkaya, “Şahane dostluğumuz ömür boyu devam edecek” dediği Gökmen Şeynova ile Mayıs’ta yeniden bir araya gelmiş, aşkta ikinci etap başlamıştı.

MİKONOS ADASINDA TATİLDELER

Eskisinden daha mutlu oldukları söylenen sevgililer ortak arkadaşları ile Yunanistan’ın Mikonos adasında tatil yapıyor.


Bu haberi de okudularDeniz Akkaya hastanelik oldu

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER