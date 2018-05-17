Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Deniz Akkaya, yaptığı Mevlana Celaleddin Rumi'li paylaşımını eleştiren takipçisine sert çıktı.

'KEŞKE BURADA TÜKÜRÜK SAÇACAĞINA...'

Paylaşımının altına "Reklam ve dikkat çekmek için dini istismar edecek kadar küçülmeyin" şeklinde yorum yapan takipçisine cevap veren Deniz Akkaya, "Mevlana Celaleddin Rumi, senin gibi cahil Instagram sinekleri için dini bir konu olarak algılanacak kadar uzak bir konu. Senin bu dünya bakışına azıcık yakınlığın olsa böyle başkalarının sayfalarında eşelenmezsin. Keşke burada tükürük saçacağına Ramazan'ı yaşasan" ifadelerini kullandı.

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1500 TL CEZAYA ÇARPTIRILMIŞTI

Öte yandan Deniz Akkaya, geçen günlerde eski sevgilisi Murat Varol'u 'ölümle tehdit' ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.