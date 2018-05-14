Genelkurmay Başkanlığınca planlanan Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü başarıyla tamamlandı.

Ege Denizi'nde Türk arama kurtarma bölgesinde yer alan uluslararası sulardaki tatbikat iki safha halinde gerçekleştirildi.

Midilli ve Sakız adalarının batısında kalan uluslararası sularda icra edilen birinci safhada, senaryo gereği kaçak göçmenlerin bulunduğu ve su alan kuru yük gemisindeki göçmenler ve mürettabat kurtarıldı.

Senaryoya göre, çağrı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma harekatı başlatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "CN-235 Casa" tipi uçak, kazazedeleri temsilen denize bırakılan 3 manken ile 7 personeli tespit ve işaretleme amacıyla olay bölgesine gitti. Kazazedelerin bulunduğu mevki tespit edildikten sonra duman kandiliyle işaretlendi.

Bölgeye gelen, havada 6 saat kalabilme özelliğine sahip sahil güvenlik arama kurtarma uçağı, kazazedelere arama kurtarma kiti bırakarak onları emniyete aldı. Bölgeye sahil güvenlik helikopteri ile korveti de sevk edildi.

Arama kurtarma kitindeki bir kazazede helikopterle, bölgedeki iki kazazede de TCSG Umut tarafından hızlı kurtarma botlarıyla kurtarıldı.

Kara Kuvvetlerine ait arama kurtarma helikopterinden vinçle suya inen yüzücü kurtarıcı ve sahil güvenlik botundaki yüzücü kurtarıcı kazazedeleri yaşama bağladı.

Hava Kuvvetleri helikopterinin de görev aldığı harekatta botlardan denize bırakılan kurtarma platformundan da yararlanılarak tüm kazazedeler kurtarıldı.

Yerli imkanlarla yapılan TCSG Umut ve TCSG Dost gemilerine götürülen kazazedelere ilk müdahale, gemilerdeki harp hastanesinde yapıldı.

Birinci safhada Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 gemi, bir arama kurtarma uçağı, 2 arama kurtarma helikopteri ile bir Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yaptı.

YANGIN ÇIKAN MOTORA MÜDAHALE

Tatbikatın birinci safhasının başarıyla tamamlanmasının ardından görevli birlikler, ikinci safhanın icra edileceği Midilli ve Sakız adaları arasında belirlenen noktaya gitti.

Senaryo gereği yangın çıkan yolcu motorunu terk eden kazazedelere ve yangına müdahalede bulunuldu.

Yolcu gemisinden gelen yardım çağrısı üzerine başlatılan arama kurtarma harekatında önce sahil güvenlik uçağı tarafından kazazedelerin yeri belirlendi, mevki duman kandiliyle işaretlendi.

Yolcu gemisine ait vasıta motorundaki kazazedeler, arama kurtarma helikopteriyle kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olmayan kazazede, TCSG Umut'a götürüldü. Arama kurtarma botları da denizdeki kazazedeleri eş zamanlı kurtardı.

Yolcu motorundaki yangına TCSG Umut ve KKTCSG-2 gemilerinden müdahale edildi. Yangının söndürülmesi için su topları kullanıldı.

TCSG Dost tarafından yolcu motoru güvenli limana götürülmek amacıyla yedeklendi.

İkinci safhada Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından birer arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından 5 gemi, bir arama kurtarma uçağı, bir arama kurtarma helikopteri ve KKTC Sahil Güvenlik'ten bir bot görev yaptı.

Ege Denizi'nin uluslararası sularında gerçekleştirilen tatbikatın fiili bölümü başarıyla tamamlandı​.