15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Deniz Baykal yurda dönüş tarihi belli oldu!

Geçirdiği rahatsızlığın ardından yurtdışında tedavi gören CHP önceki Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ay sonunda Türkiye’ye döneceği açıklandı.

Deniz Baykal yurda dönüş tarihi belli oldu!
Deniz Baykal'a en yakın isimlerden Yılmaz Ateş, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, ”Deniz Bey'in sağlık durumu gayet iyi gidiyor. Kafasından alınan parça iki hafta önce yerine konuldu. Bu ay sonuna doğru Türkiye'ye gelecek” dedi.

Ateş, Deniz Baykal'ın gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu da vurgulayarak, şöyle dedi; “Deniz Bey'in gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu biliyorum. Biliyorum ki bu kurultay, CHP'nin iktidara gelmesini sağlamasını diliyor”.
 

NE OLMUŞTU?


 CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal şiddetli öksürük ve boğulma hissi ile uyanmıştı. 05.19'da telefonla ulaştığı danışmanı tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilmişti. Sol kolu ve bacağında güçsüzlük hisseden Baykal’ın beynine giden ana damarlardan birinde tıkanıklık tespit edilmişti. Anjiyo ile tıkanıklığa neden olan pıhtıyı açan doktorlar daralma tespit edilen damara stent takılmıştı.

Baykal’ın tıkanıklık nedeni ile beyninde basınç artışı olduğunu bunun sonucunda kusarak uyandığını söyleyen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, “Bu durumda ilk 6 saat çok önemli. Uyanması büyük şans. Uyanmasaydı daha büyük hasarla karşılaşabilirdik. Elbetteki bu olaylardan sonra ‘hiçbir risk yoktur’ diyemeyiz” dedi. Yoğun bakımda olan Baykal akciğerinde enfeksiyon oluşması riskine karşı tedavi görüyor" açıklamasını yapmıştı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a 3. kez operasyon yapılmış, daha sonra Almanya'ya tedavi sürecinin devamı için gitmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ankara’da vergi dairesine bombayı koyan PYD’li terörist siyanür içip öldü

Ankara’da vergi dairesine bombayı koyan PYD’li terörist siyanür içip öldü
Son Dakika...TSK'dan Zeytin Dalı açıklaması: 897 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika...TSK'dan Zeytin Dalı açıklaması: 897 terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli'den rabia ile bozkurt işaretinin birlikte yapılmasına tepki

Bahçeli'den rabia ile bozkurt işaretinin birlikte yapılmasına tepki
CHP Kurultayında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

CHP Kurultayında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi
Meteoroloji'den bazı bölgelere fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den bazı bölgelere fırtına uyarısı!
Son Dakika... AK Parti CHP kurultayına temsilci göndermiyor

Son Dakika... AK Parti CHP kurultayına temsilci göndermiyor
Bursa'da hain tuzak! Yaya yoluna patlayıcı yerleştirdiler, 1 polis yaralı

Bursa'da hain tuzak! Yaya yoluna patlayıcı yerleştirdiler, 1 polis yaralı
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi (03.02.2018)

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi (03.02.2018)
Vatandaşa torba dolusu yenilik

Vatandaşa torba dolusu yenilik
Hacamatçılardan TTB protestosu

Hacamatçılardan TTB protestosu
Şiddetli rüzgar hava trafiğini etkiledi

Şiddetli rüzgar hava trafiğini etkiledi