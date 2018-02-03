Deniz Baykal yurda dönüş tarihi belli oldu!

NE OLMUŞTU?

Erdinç Şahin

'a en yakın isimlerdenyaptığı açıklamada, ”sağlık durumu gayet iyi gidiyor. Kafasından alınan parça iki hafta önce yerine konuldu. Bu ay sonuna doğru Türkiye'ye gelecek” dedi.Ateş, Deniz Baykal'ın gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu da vurgulayarak, şöyle dedi; “Deniz Bey'in gönlünün CHP'nin başarısında olduğunu biliyorum. Biliyorum ki bu kurultay, CHP'nin iktidara gelmesini sağlamasını diliyor”.CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal şiddetli öksürük ve boğulma hissi ile uyanmıştı. 05.19'da telefonla ulaştığı danışmanı tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilmişti. Sol kolu ve bacağında güçsüzlük hisseden Baykal’ın beynine giden ana damarlardan birinde tıkanıklık tespit edilmişti. Anjiyo ile tıkanıklığa neden olan pıhtıyı açan doktorlar daralma tespit edilen damara stent takılmıştı.Baykal’ın tıkanıklık nedeni ile beyninde basınç artışı olduğunu bunun sonucunda kusarak uyandığını söyleyen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, “Bu durumda ilk 6 saat çok önemli. Uyanması büyük şans. Uyanmasaydı daha büyük hasarla karşılaşabilirdik. Elbetteki bu olaylardan sonra ‘hiçbir risk yoktur’ diyemeyiz” dedi. Yoğun bakımda olan Baykal akciğerinde enfeksiyon oluşması riskine karşı tedavi görüyor" açıklamasını yapmıştı.CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a 3. kez operasyon yapılmış, daha sonra Almanya'ya tedavi sürecinin devamı için gitmişti.