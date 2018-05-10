Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün aşkının ilk fotoğrafları!

Oyuncu Deniz Çakır (36), adı aşk dedikodularına karıştığı opera sanatçısı Güvenç Dağüstün (40) ile ilk kez Antalya'da görüntülendi. Sevgilisi Güvenç Dağüstün'ün konserini en önden hayranlıkla izleyen Deniz Çakır, sık sık tezahürat da yaptı

10 Mayıs 2018, Perşembe 13:25
Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün aşkının ilk fotoğrafları!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide 'Meryem' karakterini canlandıran Deniz Çakır, geçen haftalarda Arnavutköy'de bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmiş, çıkışta ayakta durmakta zorlanmış ve o görüntüleri çok konuşulmuştu.

Adı eski sevgilisi Oktay Kaynarca ile anılan Deniz Çakır'ın eğlendiği mekanda opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'le birlikte olduğu ve çiftin arasında aşk başladığı iddia edilmişti.

Deniz Çakır, Güvenç Dağüstün ile aşk mı yaşıyor?Deniz Çakır, Güvenç Dağüstün ile aşk mı yaşıyor?

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Deniz Çakır, yeni sevgilisi Güvenç Dağüstün ile ilk kez Antalya'da görüntülendi.



Sevgilisini sahnede izlemek için dün öğleden sonra uçakla Antalya'ya gelen Deniz Çakır, havalimanından VIP minibüsle alındı ve konserin yapılacağı Akra Barut Otel'e geldi.

Burada kendisini karşılayan Güvenç Dağüstün'e sarılıp öpen Deniz Çakır, kameraların görüntü aldığından habersiz otele yan kapıdan girdi.

Deniz Çakır'ın valizini Güvenç Dağüstün taşıyarak resepsiyona kadar eşlik etti. Kartını alan Deniz Çakır, otelin deniz manzaralı odasına çekilirken, Güvenç Dağüstün de bahçedeki konser alanında son provayı yaptı.

Çiftin yakalanmamak için aynı katta iki ayrı oda tuttuğu öğrenildi.



Bu yıl Antalya'da ilki düzenlenen ve 2 Mayıs'ta başlayan Akra Caz Festivali'nin 4. konseri dün akşam Akra Barut Otel'in bahçesinde yapıldı. Gecede ilk olarak dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sahneye çıktı.

Konserin ikinci yarısında piyanonun başına Ece Dağıstan geçti. Solist Güvenç Dağüstün güçlü sesi ile beğenilirken, orkestrada ise Ediz Hafızoğlu (davul), Volkan Hürsever (bas), Gürtuğ Gök (altosax), Derya Türkan (kemençe), Hakan Güngör (kanun) gibi usta isimler sahne aldı.



DENİZ ÇAKIR HAYRANLIKLA İZLEDİ

Konserin ilk yarısını, bahçedeki alanın ortalarında ayrılan özel bir bölümde arkadaşlarıyla izleyen Deniz Çakır, verilen arada yerini değiştirdi.

Sevgilisi Güvenç Dağüstün sahneye çıkmadan kısa süre önce ön sıralardan birine geçen oyuncu, oturduğu yerden şarkılara eşlik etti.



Yeni sevgilisi Güvenç Dağüstün'ü konser boyunca ilgiyle izleyen Deniz Çakır, Dağüstün'e sık sık tezahürat yapmayı da ihmal etmedi. Deniz Çakır, sevgilisinin konserini cep telefonuyla kameraya aldı.



Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün, konser sonrasında otelin teras katındaki Asmani Restaurant'ta verilen yemekte de yan yana oturdu. Sevgililerin, romantik hareketleri restorandaki misafirlerin de dikkatini çekti.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şahan Gökbakar yine güldürdü

Şahan Gökbakar yine güldürdü
Özge Ulusoy'un ayak parmakları olay oldu

Özge Ulusoy'un ayak parmakları olay oldu
Jessica Simpson’ın eşofman altı topuklu ayakkabı stili

Jessica Simpson’ın eşofman altı topuklu ayakkabı stili
Oyuncu Özlem Güveli’den eski eşine intikam suçlaması

Oyuncu Özlem Güveli’den eski eşine intikam suçlaması

Jelena yenge açılıyor Dusko Tosic oyundan atılıyor

Jelena yenge açılıyor Dusko Tosic oyundan atılıyor
Zuhal Topal, Zahide Yetiş'in baby shower'ında ortaya çıktı

Zuhal Topal, Zahide Yetiş'in baby shower'ında ortaya çıktı
Keloğlan 40 yıl sonra yeniden film oluyor

Keloğlan 40 yıl sonra yeniden film oluyor
Kenan Ece ve Canan Ergüder'in büyük mutluluğu

Kenan Ece ve Canan Ergüder'in büyük mutluluğu

Serhat Akın'ın Twitch'te anlattığı hikâyeler büyük ilgi görüyor!

Serhat Akın'ın Twitch'te anlattığı hikâyeler büyük ilgi görüyor!
Tanyeli'den oryantal eleştirisi

Tanyeli'den oryantal eleştirisi

Meghan Markle’ın gelinliğinin modeli belli oldu

Meghan Markle’ın gelinliğinin modeli belli oldu