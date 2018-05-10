Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün aşkının ilk fotoğrafları!

Deniz Çakır, Güvenç Dağüstün ile aşk mı yaşıyor?

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

DENİZ ÇAKIR HAYRANLIKLA İZLEDİ

Çiğdem Saltık

adlı dizide 'Meryem' karakterini canlandıran, geçen haftalarda Arnavutköy'de bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmiş, çıkışta ayakta durmakta zorlanmış ve o görüntüleri çok konuşulmuştu.Adı eski sevgilisiile anılan'ın eğlendiği mekanda'le birlikte olduğu ve çiftin arasında aşk başladığı iddia edilmişti., yeni sevgilisiile ilk kez Antalya'da görüntülendi.Sevgilisini sahnede izlemek için dün öğleden sonra uçakla Antalya'ya gelen, havalimanından VIP minibüsle alındı ve konserin yapılacağı Akra Barut Otel'e geldi.Burada kendisini karşılayan'e sarılıp öpen, kameraların görüntü aldığından habersiz otele yan kapıdan girdi.'ın valizinitaşıyarak resepsiyona kadar eşlik etti. Kartını alan Deniz Çakır, otelin deniz manzaralı odasına çekilirken, Güvenç Dağüstün de bahçedeki konser alanında son provayı yaptı.Çiftin yakalanmamak için aynı katta iki ayrı oda tuttuğu öğrenildi.Bu yıl Antalya'da ilki düzenlenen ve 2 Mayıs'ta başlayan Akra Caz Festivali'nin 4. konseri dün akşam Akra Barut Otel'in bahçesinde yapıldı. Gecede ilk olarak dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sahneye çıktı.Konserin ikinci yarısında piyanonun başına Ece Dağıstan geçti. Solist Güvenç Dağüstün güçlü sesi ile beğenilirken, orkestrada ise Ediz Hafızoğlu (davul), Volkan Hürsever (bas), Gürtuğ Gök (altosax), Derya Türkan (kemençe), Hakan Güngör (kanun) gibi usta isimler sahne aldı.Konserin ilk yarısını, bahçedeki alanın ortalarında ayrılan özel bir bölümde arkadaşlarıyla izleyen, verilen arada yerini değiştirdi.Sevgilisisahneye çıkmadan kısa süre önce ön sıralardan birine geçen oyuncu, oturduğu yerden şarkılara eşlik etti.Yeni sevgilisi'ü konser boyunca ilgiyle izleyen, Dağüstün'e sık sık tezahürat yapmayı da ihmal etmedi. Deniz Çakır, sevgilisinin konserini cep telefonuyla kameraya aldı.Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün, konser sonrasında otelin teras katındaki Asmani Restaurant'ta verilen yemekte de yan yana oturdu. Sevgililerin, romantik hareketleri restorandaki misafirlerin de dikkatini çekti.