Hakan KIRARSLAN/POSTA

Kulübe bir süre sonra Deniz Çakır'ın eski arkadaşı Volkan Yüksel geldi. Bu sırada soğuk rüzgarlar esti. İddiaya göre; Deniz Çakır buz kesti, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü, tartışma çıktı.

ŞÖYLE İFADE VERDİ

Deniz Çakır, sevgilisi Güvenç Dağüstün ve Volkan Yüksel gecenin sonunda karakolluk oldu.

İfadesi alınan Volkan Yüksel şunları söyledi: ''Deniz beni görünce 'İ..e geldi' diyerek sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Sevgilisi Güvenç de iki kişiyle masamıza geldi. 'Burayı terk et yoksa sana gününü gösteririm' diye bağırdı. Beni kollarımdan tutup dışarı atmaya çalıştı.''

Deniz Çakır ile Volkan Yüksel'in arasından bir zamanlar su sızmıyordu.

Deniz Çakır ile sevgilisi Güvenç Dağüstün 2 haftadır Bodrum'da tatilde.