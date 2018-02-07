Deniz Çoban’dan hakemler hakkında akılalmaz iddia!

"TOPLAM 25 GÖZLEMCİ VAR"

"İŞİNİ YAPINCA GÖREV ALAMADI"

NAMOĞLU İSTEDİĞİ NOTU YAZIYOR

Erdinç Şahin

ağır eleştiri aldığı hakemler konusunda gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.maçını yönetenaldığı 8.4 puan tartışmalara neden olurken, Fanatik yazarı eski hakemkonu hakkında akılalmaz bir iddiada bulundu.Deniz Çoban, hakemlere maçlarda verilen yüksek puanların gözlemciler tarafından değil,tarafından verildiğini yazdı.Bu sezon Süper Lig'de görev yapan 25 gözlemci var. Birkaç istisna dışında hakemlere genelde tam not veriyorlar. Tam not verdikçe yeni bir maç alıyorlar. Her atandıkları maçta da tam not vermeye devam ediyorlar. Kazara düşük not veren olduğunda,gözlemciyi dişine göre bulursa; notu gözlemciye iade ediyor, kabul etmediğini söylüyor ve notu yükseltiyor.Gelelim tekrarmaçına. O maçta gözlemci. Trabzon'dan önce en son görev aldığı maç; 02.12.2017 tarihinde, 14. haftada,'un yönettiğimaçı. O maçta Aydınus kendi maçının gözlemcisi olsa, kendisine not verse; kırık not verir. Yunus Yıldırım da öyle yapıyor ve kırık not veriyor. O maçtan sonra 4 lig, 4 kupa haftası geçiyor. Tam 57 gün sonra 28.01.2018'de Yunus Yıldırım, Trabzon maçına gözlemci atanıyor. Görevini layıkıyla yaptığı için 57 gün çile çeken Yunus Yıldırım da belli ki, “Madem öyle, işte böyle” diyor ve tam notu Palabıyık'a veriyor.Yıldırım'ın maç alamadığı bu süreçte 5, hatta 6 maç alan gözlemciler var. Hem de siyahla beyaz gibi net hatalarda hakemleri temize çıkartan, hakemi temize çıkarttığında yeni göreve göz kırpan gözlemciler!Sözün özü: Gözlemciler Namoğlu'nun istediği notu veriyor. Vermezse notu değişiyor. Not değişmezse gözlemci maça gidemiyor. İşini düzgün yapan gözlemci hocalarımı tenzih ederek söylüyorum: Gözlemcilerimizin birçoğu, bunca yıldır biriktirdikleri kariyerlerini; Namoğlu korkusuna, 1 maça feda ediyorlar!”MHK, daha önce demaçları hakemlerinin, son dakika kararları ile değiştirildiği iddiası ile gündeme gelmişti. İddia bir dönem MHK başkanlığı da yapmış eski hakemtarafından ortaya atılmıştı.