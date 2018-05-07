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Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan... Darağacında 3 fidan... 46 yıl önce acımasızca idam edilen 3 genç dün törenlerle anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan anıldı

İDAM EDİLDİLER


Deniz Gezmiş (25), Hüseyin İnan (25) ve Yusuf Aslan (25) emperyalizme karşı tam bağımsızlık mücadelesi veren öğrenci liderleriydi. Ellerini hiç kana bulamamışlardı ama 6 Mayıs 1972’de idam edildiler. ‘3 fidan’, 46 yıl sonra Türkiye’nin dört bir yanında 7’den 77’ye binlerce kişi tarafından anıldı. Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in yattığı Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anma töreni polisin sıkı güvenlik önlemleri altında yapıldı.


EFSANELEŞTİLER


Deniz ve arkadaşları 6. Filo’daki Amerikan askerlerini Dolmabahçe’den denize dökerek efsaneleşmişlerdi. Dün İstanbul Taksim’de toplanan CHP Gençlik Kolları üyeleri de marşlar ve sloganlar eşliğinde Dolmabahçe’ye yürüdü. İstanbul Boğazı’nın sularına karanfiller atıldı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; “Denizleri asanların adı anılmıyor. Ama bugün yüz binlerce gencimizin adı Deniz, Yusuf ve Hüseyin’dir” dedi.


HEYKELLERİ DİKİLDİ


İzmir Gaziemir’de; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idamlarının 46’ncı yıldönümünde anıldı. İlçe belediyesince 10 bin metrekarelik alanda yapılan Üç Fidan Parkı ile Üç Fidan Anıtı açıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Mücadelelerinden dolayı kimseye zarar vermemiş Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i saygıyla anıyorum. Onlar Türkiye’nin tam bağımsızlığı için mücadele eden üç fidandı. Kimseye ateş açmadılar, kimseyi öldürmediler. Barışın sembolü oldular” dedi.




Karga tulumba gözaltı

Birçok ilde polis yürüyüşlere müdahale etti. İstanbul Dolmabahçe’de sivil polislerce gözaltına alınanlar oldu.



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