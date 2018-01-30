Deniz manzaralı akıllı evlere '0' faiz fırsatı

TESLİMLER ŞUBAT 2019’DA

Senim Tanay

Projede 60 ay sıfır faiz ile istenirse peşinat ötelenebiliyor. Bu fırsat Şubat sonuna kadar sürecek. Ev fiyatları ise 1 milyon 370 bin liradan başlıyor. Ayrıca kişiye özel ödeme planları da yapılıyor.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arazisi üzerinde yükselen Yedi Mavi, 7 blokta 848 konut ve 76 mağazadan oluşuyor. Deniz manzaralı proje, akıllı ev sistemine sahip. Aydınlatma kontrolleri, yerden ısıtma, priz kontrolleri daire içindeki dokunmatik panellerden yapılabiliyor. Ayrıca telefon aracılığıyla uzaktan da kontrol etmek mümkün.Bunun yanında görüntülü interkom, taksi çağırma, alarm, CCTV üzerinden çocuk oyun alanları ve site girişini izleme gibi avantajlar da var.Yedi Mavi evleri, Şubat 2019’da teslim edilecek.