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Deniz Naki'den son dakika kararı! Türkiye'ye dönmüyor

Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, Türkiye'ye dönmeme kararı aldı! Deniz Naki'nin bu kararı güvenlik endişesi nedeniyle aldığı iddia ediliyor

27 Ocak 2018, Cumartesi 16:04
Deniz Naki'den son dakika kararı! Türkiye'ye dönmüyor
Amedspor kaptanı Deniz Naki Almanya’da uğradığı silahlı saldırının ardından ‘güvenlik’ gerekçesiyle Türkiye’ye dönmeyeceğini açıkladı.

Deniz Naki ligin devre arasında ailesini görmek için gittiği Almanya’da kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Aracına iki kurşun isabet eden Naki saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Deniz Naki, uğradığı saldırıdan sonra Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği konusunda kesin kararını verdi.

Alman Der Spiegel'e konuşan Deniz Naki, güvenlik kaygısı nedeniyle Türkiye'ye dönmek istemediğini, Amedspor ile olan sözleşmesini feshedip Almanya'da kalmak istediğini belirtti.
 

GERİ DÖNMEME KARARINI NASIL ALDI?


Deniz Naki’nin Avukatı Stephan Kuhn “Deniz Naki'nin bu kararı alması kolay olmadı” derken Kuhn, kararı Deniz Naki'nin ailesi ve çevresinin aldığını söyledi.
 

ADI DALKURD İLE ANILIYOR


Deniz Naki’ye silahlı saldırı!Deniz Naki’ye silahlı saldırı!

Deniz Naki'nin adı İsveç 1. Ligi'ne yükselen takımlarından Dalkurd ile anılıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Avrupa’daki Kürtlerin takımı olarak bilinen Dalkurd ile anlaşma aşamasına geldiği, birkaç gün içinde konunun resmiyet kazanacağı öne sürüldü.


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