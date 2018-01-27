Deniz Naki'den son dakika kararı! Türkiye'ye dönmüyor

GERİ DÖNMEME KARARINI NASIL ALDI?

ADI DALKURD İLE ANILIYOR

Deniz Naki’ye silahlı saldırı!

Yaşar Can

kaptanıAlmanya’da uğradığı silahlı saldırının ardından ‘güvenlik’ gerekçesiyle Türkiye’ye dönmeyeceğini açıkladı.Deniz Naki ligin devre arasında ailesini görmek için gittiği Almanya’da kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Aracına iki kurşun isabet eden Naki saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.Deniz Naki, uğradığı saldırıdan sonra Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği konusunda kesin kararını verdi.Alman Der Spiegel'e konuşan Deniz Naki, güvenlik kaygısı nedeniyle Türkiye'ye dönmek istemediğini, Amedspor ile olan sözleşmesini feshedip Almanya'da kalmak istediğini belirtti.Deniz Naki’nin Avukatı Stephan Kuhn “derken Kuhn, kararı Deniz Naki'nin ailesi ve çevresinin aldığını söyledi.Deniz Naki'nin adı İsveç 1. Ligi'ne yükselen takımlarından Dalkurd ile anılıyor. 28 yaşındaki futbolcunun Avrupa’daki Kürtlerin takımı olarak bilinen Dalkurd ile anlaşma aşamasına geldiği, birkaç gün içinde konunun resmiyet kazanacağı öne sürüldü.