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Deniz Naki'nin cezası onandı

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Deniz Naki'ye verilen cezayı onama kararı aldı

01 Şubat 2018, Perşembe 18:10
Deniz Naki'nin cezası onandı
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Tahkim Kurulu, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle PFDK'nın Deniz Naki'ye verdiği 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin lira para cezasının, 3 yılı aşması nedeniyle sürekli hak mahrumiyetine çevrilmesi yönündeki kararını onadı. 


15 BİN LİRALIK CEZASI KALDIRILDI


Kurul, Fenerbahçe'nin aldığı 195 bin liralık para cezasını onarken, 15 bin liralık cezasını ise kaldırdı. Tahkim Kurulunun, Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Mamadou Fofana'nın 2 maçlık men cezasını da onadığı bildirildi.

TFF'den Deniz Naki'ye tarihi ceza: 42 ayTFF'den Deniz Naki'ye tarihi ceza: 42 ay


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