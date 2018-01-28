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Deniz Naki, PFDK'ye sevk edildi

Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Deniz Naki, "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi

Deniz Naki, PFDK'ye sevk edildi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Deniz Naki, "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. 

İŞTE O AÇIKLAMA:


Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki'nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle 'ayrımcılık ve ideolojik propagandası' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 28 Ocak 2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA

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