Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Deniz Naki’ye silahlı saldırı!

Amedspor'un oyuncusu Deniz Naki, Almanya'da silahlı saldırıya uğradı. Deniz Naki'nin saldırı sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

08 Ocak 2018, Pazartesi 09:38
Deniz Naki’ye silahlı saldırı!
Amedspor’da forma giyen Deniz Naki’ye, Almanya’da Aachen otobanında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası Deniz Naki’nin kendisine ulaşanlara durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Yaşanan olayın ardından Alman polisi konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


 

DENİZ NAKİ KİMDİR?


1989 yılında Almanya Düren'de dünyaya gelen futbolcu Deniz Naki futbol hayatına doğduğu yerin takımı FC Düren altyapısında başlamıştır.

Daha sonra Bayer Leverkusen altyapısına geçmiş ardından 2. Lig ekiplerinden Rot Weiss Ahlen takımına kiralık olarak gitti. Sonrasında sırasıyla FC St. Pauli, SC Paderborn, Gençlerbirliği gibi kulüplerde oynadı ve son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Amedspor’a gitti. Naki, şu an kariyerine Amedspor’da devam etmektedir.
 

DAHA ÖNCE DE BİR TARAFTARIN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI


TFF 2. lig kırmızı grupta oynanan Mersin İdmanyurdu- Amed Sportif karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar, serbest vuruş hazırlığı yapan konuk takım futbolcusu Deniz Naki'ye saldırmıştı. Naki'nin üzerine atlayıp yumruk atan Mersin taraftarı gözaltına alınmıştı

Olay şöyle gelişti. Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif, bugün saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 26'ıncı dakikasında konuk takım, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVİ MÜDAHALE ETTİ


Topun başına geçen Deniz Naki, bu sırada sahaya giren bir Mersin İdmanyurdu taraftarının saldırısına uğradı. Naki'nin üzerine atlayıp yumruk atan taraftara, önce sahadaki futbolcular, ardından özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen taraftar, polise teslim edildi. Deniz Naki yara almazken, 5 dakikalık aranın ardından maç kaldığı yerden devam etti.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular

Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular
Nadal'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj

Nadal'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj
Sneijder'den Katar açıklaması

Sneijder'den Katar açıklaması
Lucescu'dan Beşiktaş'ın Antalya kampına ziyaret

Lucescu'dan Beşiktaş'ın Antalya kampına ziyaret
Son dakika... Arda Turan Başakşehir'e geliyor

Son dakika... Arda Turan Başakşehir'e geliyor
Galatasaray Odeabank-Banvit maçı özeti

Galatasaray Odeabank-Banvit maçı özeti
Gaziantepspor’da taraftarlar kulübü bastı

Gaziantepspor’da taraftarlar kulübü bastı
Son dakika: Galatasaray'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Son dakika: Galatasaray'da 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Son dakika! Gheorghe Hagi, oğlu Ianis'i kendi takımına transfer etti

Son dakika! Gheorghe Hagi, oğlu Ianis'i kendi takımına transfer etti
Cenk Tosun'un ismini yanlış yazdılar!

Cenk Tosun'un ismini yanlış yazdılar!
Cenk Tosun İngiltere'ye gitti, turşu detayı dikkat çekti

Cenk Tosun İngiltere'ye gitti, turşu detayı dikkat çekti