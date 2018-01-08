Deniz Naki’ye silahlı saldırı!

DENİZ NAKİ KİMDİR?

DAHA ÖNCE DE BİR TARAFTARIN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVİ MÜDAHALE ETTİ

Erdinç Şahin

’ye,otobanında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.Saldırı sonrasıkendisine ulaşanlara durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Yaşanan olayın ardından Alman polisi konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.1989 yılında Almanya Düren'de dünyaya gelen futbolcufutbol hayatına doğduğu yerin takımı FC Düren altyapısında başlamıştır.Daha sonraaltyapısına geçmiş ardından 2. Lig ekiplerindentakımına kiralık olarak gitti. Sonrasında sırasıylagibi kulüplerde oynadı ve son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Amedspor’a gitti. Naki, şu an kariyerine Amedspor’da devam etmektedir.TFF 2. lig kırmızı grupta oynanan Mersin İdmanyurdu- Amed Sportif karşılaşmasında sahaya giren bir taraftar, serbest vuruş hazırlığı yapan konuk takım futbolcusu Deniz Naki'ye saldırmıştı. Naki'nin üzerine atlayıp yumruk atan Mersin taraftarı gözaltına alınmıştıOlay şöyle gelişti. Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif, bugün saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 26'ıncı dakikasında konuk takım, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.Topun başına geçen Deniz Naki, bu sırada sahaya giren bir Mersin İdmanyurdu taraftarının saldırısına uğradı. Naki'nin üzerine atlayıp yumruk atan taraftara, önce sahadaki futbolcular, ardından özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilen taraftar, polise teslim edildi. Deniz Naki yara almazken, 5 dakikalık aranın ardından maç kaldığı yerden devam etti.