Deniz Seki: İleride hamile kalabilirim

Kurban Bayramı’nda yeni albümünün çıkacağının müjdesini veren sanatçı, Sezen Aksu’nun ‘Gidemem’ ve Ahmet Kaya’nın ‘Nereden Bileceksiniz’ şarkılarını okudu.

'ŞU ANDA HAMİLE KALAMAM'

Her fırsatta çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren sanatçı, “Ameliyat olduğum için şu anda hamile kalmam imkansız. Ama ilerleyen zamanlarda olabilir. Mutluyum, mutluyuz” diye konuştu.

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