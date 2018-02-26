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Deniz Seki mide ameliyatıyla kaç kilo verdi?

90 kiloya çıkan şarkıcı Deniz Seki zayıflamak için mide küçültme ameliyatı oldu. Peki kaç kilo verdi?

26 Şubat 2018, Pazartesi 08:20
Deniz Seki mide ameliyatıyla kaç kilo verdi?
Günden güne artan kilosu ile dikkat çeken Deniz Seki mide ameliyatı olmak istedi. Doktorlar “Kilonuz bu ameliyatı olmaya uygun değil” deyince Deniz Seki son dönemde 90 kiloya çıkana kadar uğraştı. 


8 GÜNDE 7 KİLO


Ardından da Ulus’taki Liv Hospital’da mide küçültme ameliyatı oldu. Kıbrıs’taki Grand Pasha Girne Otel’de konser veren popçu “Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim” dedi.


Deniz Seki'nin son hali...


'MİDEM BOŞ AMA KALBİMİ DOLDURABİLİRİM'


Deniz Seki “Yeni aşk var mı?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Midem boş, ama kalbimi doldurabilirim.”

<strong>Deniz Seki&nbsp;</strong>geçen aylarda da şu sözleriyle gündem olmuştu:<br /> <br /> &#39;&#39;Uyuşturucu temin ve tedarik eden Deniz Seki&#39; diye anılıyor olmak beni çok kırıyor. Bana &#39;Torbacı&#39; bile dediler. Bu konuyla ilgili yeniden yargılanmak ve gerçekten beraat etmek istiyorum. Adalet Bakanlığı&#39;na yeniden yargılanmak üzere bir talepte bulunduk. İnsanlar sadece yargılıyor, bilmiyorlar. Ben neyi, kime, nasıl temin edebilirim bana lütfen açıklasınlar. Bir gün kumpas mağdurlarından sayılacağımı düşünüyorum.&quot;
 

DENİZ SEKİ: YENİDEN YARGILANMAK İSTİYORUM


Deniz Seki geçen aylarda da şu sözleriyle gündem olmuştu:

''Uyuşturucu temin ve tedarik eden Deniz Seki' diye anılıyor olmak beni çok kırıyor. Bana 'Torbacı' bile dediler. Bu konuyla ilgili yeniden yargılanmak ve gerçekten beraat etmek istiyorum. Adalet Bakanlığı'na yeniden yargılanmak üzere bir talepte bulunduk. İnsanlar sadece yargılıyor, bilmiyorlar. Ben neyi, kime, nasıl temin edebilirim bana lütfen açıklasınlar. Bir gün kumpas mağdurlarından sayılacağımı düşünüyorum."

"Yıllar sonra itibarımı kurtaracağım ve bunun için sonuna kadar savaşacağım. Benim için bu mesele artık şeref, namus meselesi. Tekrar tekrar bunları konuşmak çok canımı acıtıyor. Bu konuyu tamamen kapatmak istiyorum.''


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