Deniz Seki'nin annesi yoğun bakımda



8 GÜNDE 7 KİLO VERDİ

Deniz Seki mide ameliyatıyla kaç kilo verdi?

Deniz Seki zayıflama ameliyatı oldu

Deniz Seki ameliyat olmak için yiyor

Elif Bayram

haberine göre; Geçen hafta mide küçültme ameliyatı geçirenannesiyoğun bakımda...Dün 3.kez ameliyata alınanyoğun bakımda olduğu Deniz Seki’nin hastanede annesini beklediği açıklandı.Öte yandande geçen hafta mide küçültme ameliyatı olmuştu. Deniz Seki ameliyattan sonra "Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim” dedi.