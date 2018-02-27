Deniz Seki'nin annesi yoğun bakımda

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Geçen hafta mide küçültme ameliyatı geçiren Deniz Seki'nin annesi Güler Seki yoğun bakımda... Dün 3.kez ameliyata alınan Güler Seki’nin yoğun bakımda olduğu Deniz Seki’nin hastanede annesini beklediği açıklandı. 8 GÜNDE 7 KİLO VERDİ Öte yandan Deniz Seki de geçen hafta mide küçültme ameliyatı olmuştu. Deniz Seki ameliyattan sonra Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim” dedi. Deniz Seki mide ameliyatıyla kaç kilo verdi? Deniz Seki zayıflama ameliyatı oldu Deniz Seki ameliyat olmak için yiyor