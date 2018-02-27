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Deniz Seki'nin annesi yoğun bakımda

Şarkıcı Deniz Seki'nin annesinden kötü haber geldi!

27 Şubat 2018, Salı 12:24
Deniz Seki'nin annesi yoğun bakımda
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Geçen hafta mide küçültme ameliyatı geçiren Deniz Seki'nin annesi Güler Seki yoğun bakımda...

Dün 3.kez ameliyata alınan Güler Seki’nin yoğun bakımda olduğu Deniz Seki’nin hastanede annesini beklediği açıklandı.


8 GÜNDE 7 KİLO VERDİ


Öte yandan Deniz Seki de geçen hafta mide küçültme ameliyatı olmuştu. Deniz Seki ameliyattan sonra "Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim” dedi.


Deniz Seki mide ameliyatıyla kaç kilo verdi?Deniz Seki mide ameliyatıyla kaç kilo verdi?
Deniz Seki zayıflama ameliyatı olduDeniz Seki zayıflama ameliyatı oldu
Deniz Seki ameliyat olmak için yiyorDeniz Seki ameliyat olmak için yiyor








 


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