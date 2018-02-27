Deniz Seki üç yıl sonra yeni şarkı ile sahnede

YENİ ALBÜMÜNDEKİ ŞARKILARI İLK KEZ BURADA SESLENDİRECEK

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Haber Merkezi

Deniz Seki, 2 Mart akşamı MOİ Sahne’de sevenleri ile buluşacak. Ünlü şarkıcı, 3 yıllık aradan sonra çıkaracağı yeni albümü için stüdyoda okuduğu ilk parçayı MOİ Sahne’deki konserinde sevenlerine söyleyecek.Özel tasarlanmış sahnesi ve ışık prodüksiyonu için de uzun süredir çalışan Deniz Seki, 2 Mart akşamı 'Dile Kolay', 'Yakamoz', 'Seni Seveni Sev', 'Acele', 2Ağlamak Yok', 'Zor Mu?', 'Kop Gel Günahlarından', 'Suya Hapsettim', 'İyisin Tabii' gibi pek çok hit olmuş şarkısının yanı sıra yeni albümünden şarkıkarı da ilk defa burada seslendirecek.