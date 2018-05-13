Deniz Seki yere kapaklandı!





Şarkı söylediği sırada dengesini kaybedip yere kapaklanan Deniz Seki videosunu Instagram hesabından ''Sonu sürprizli'' notuyla paylaştı.

Deniz Seki, kendisine gelecek yorumları önceden tahmin etmiş olacak ki, videoya ayrıca, ''İzleyip kendi kendime gülüyorum. İçimdeki şarkı söyleme aşkına bakar mısınız? Radyo kanalı gibiyim” notunu yazdı.

DENİZ SEKİ BÖYLE DÜŞTÜ:













Türkiye turnesi kapsamında Türkiye'ye gelen Inna da Maslak'ta sahne aldı. 31 yaşındaki şarkıcı dans ettiği sırada sahneden düşerek yere kapaklandı.

Dansçılar hemen yardıma koşarak Inna'yı yerden kaldırdı. Bir süre sonra kendine gelen Inna, "ben iyiyim" deyince hayranları da "Inna" sloganlarıyla karşılık verdi. O anlar konsere gelenler tarafından görüntülendi.















