Deniz Yücel Almanya’ya döndü

ÖZEL UÇAKLA ALMANYA'YA GİTTİ



KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİ KARŞILADI

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı

Gizem Yetil

Gazeteci Deniz Yücel, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edildi.Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, tahliye sonrası eşi Dilek Mayatürk ile Beyoğlu’ndaki evine gitti.Deniz Yücel evine uğradıktan sonra özel uçakla Almanya’ya gitti. "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 27 Şubat 2017’de tutuklanmıştı.Silivri Cezaevinde işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılan Deniz Yücel, konsolosluk tarafından tahsis edilen araçla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Genel Havacılık Terminali'nin bulunduğu alana giden Yücel, araçla apron kısmına geçti. Burada Konsolosluk görevlilerinin karşıladığı Yücel, saat 21.00 sıralarında özel uçakla Almanya’ya döndü.