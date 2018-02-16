Deniz Yücel Almanya’ya döndü

Gazeteci Deniz Yücel, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edildi.
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, tahliye sonrası eşi Dilek Mayatürk ile Beyoğlu’ndaki evine gitti.
ÖZEL UÇAKLA ALMANYA'YA GİTTİ
Deniz Yücel evine uğradıktan sonra özel uçakla Almanya’ya gitti. "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 27 Şubat 2017’de tutuklanmıştı.
KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİ KARŞILADI
Silivri Cezaevinde işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılan Deniz Yücel, konsolosluk tarafından tahsis edilen araçla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Genel Havacılık Terminali'nin bulunduğu alana giden Yücel, araçla apron kısmına geçti. Burada Konsolosluk görevlilerinin karşıladığı Yücel, saat 21.00 sıralarında özel uçakla Almanya’ya döndü.
Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel serbest bırakıldı
DENİZ YÜCEL'İN ELİNDEKİ MAYDONOZLARIN HİKAYESİ
Gizem Yetil