15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Deniz Yücel'den sonra bir tahliye daha

Türkiye günlerdir 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan ve özel uçakla Almanya'ya gönderilen Deniz Yücel'in tahliyesini konuşuyor. Tutuklu bir Alman vatandaşı daha tahliye oldu...

23 Şubat 2018, Cuma 14:16
Deniz Yücel'den sonra bir tahliye daha
Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığını duyurdu.
 

DW TÜRKÇE DUYURDU


DW Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığı açıklandı.
 

SAYI 4'E DÜŞTÜ


Söz konusu gelişmeyi cuma günü Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü duyurdu. Böylece Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısı dörde düşmüş oldu.

Türkiye'de bir yılı aşkın süre tutuklu bulunan Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel de, 16 Şubat'ta serbest kalmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı?

Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı?
Yeşil listede aranan DHKP-C'li terörist Nurhan Yılmaz tutuklandı

Yeşil listede aranan DHKP-C'li terörist Nurhan Yılmaz tutuklandı
Ankara'yı bombalayan darbe sanığı pilot savcılıktaki itiraflarını reddetti

Ankara'yı bombalayan darbe sanığı pilot savcılıktaki itiraflarını reddetti
PKK Ezidileri zorla silah altına alıyor

PKK Ezidileri zorla silah altına alıyor
Mardin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Mardin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ'nün polis imamına 18 yıl hapis

FETÖ'nün polis imamına 18 yıl hapis
PKK üyeliğinden aranıyordu Çorum'da yakalandı

PKK üyeliğinden aranıyordu Çorum'da yakalandı
Ardahan'da bulunan yarbaya Rusya'dan sonra Polonya da talip oldu

Ardahan'da bulunan yarbaya Rusya'dan sonra Polonya da talip oldu
TBMM'de tacizin cezası belli oldu

TBMM'de tacizin cezası belli oldu
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Afrin açıklaması

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Afrin açıklaması
TSK'ya insansız kara aracı takviyesi

TSK'ya insansız kara aracı takviyesi