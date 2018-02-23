Deniz Yücel'den sonra bir tahliye daha

DW TÜRKÇE DUYURDU

SAYI 4'E DÜŞTÜ

Yaşar Can

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığını duyurdu.DW Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığı açıklandı.Söz konusu gelişmeyi cuma günü Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü duyurdu. Böylece Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısı dörde düşmüş oldu.Türkiye'de bir yılı aşkın süre tutuklu bulunan Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel de, 16 Şubat'ta serbest kalmıştı.