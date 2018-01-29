Denizbank'ın satışı ile ilgili gelişme

SBERBANK 2012’DE ALMIŞTI

HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

EMİRATES NBD İLGİLENİYOR

​BANKA HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Mine Bozkurt

Konuya yakın beş kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Denizbank'ın satışı ile ilgilenen bankalar arasında Körfez ülkeleri ve Çin'den bazı bankalar yer alıyor.Denizbank, 1938 yılında, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kuruldu. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olaraktarafından Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Denizbank’ı, Dexia Ekim 2006’da bünyesine kattı.6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam ediyor.1 Temmuz 2013 itibarıyla ise, Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devraldı.2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında sunan bir finans süpermarketi oluşturmak amacıyla Denizbank Finansal Hizmetler Grubu kuruldu.Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’nda Denizbank’ın yanı sıra beş yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şubesi bulunuyor.DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, Denizbank AG ve Denizbank Moscow ise uluslararası iştirakleri.Konuya yakın bir başka kaynak da "Satış süreci ile ilgili çalışmalar hızlandı. Potansiyel alıcılar bu konudaki ilgilerini bankaya bildirdiler" dedi. Konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak da "Sberbank çıkmak istiyor. Emirates NBD ilgililer arasında diye biliyoruz, bir Kazak bankasının da ilgililer arasında olduğu belirtiliyor" diye konuştu.Sberbank ile Denizbank'ın ana hissedarı Dexia 2012 yılında Denizbank'ın çoğunluk hisselerinin satışı için anlaşmışlardı. Bankanın satışı yaklaşık 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.Sberbank haberin yazıldığı sırada konuyla ilgili yanıt vermezken, Denizbank bir yorum yapmadı.Konuya yakın bir bankacılık kaynağı, "Sberbank satış için alternatifleri değerlendiriyor. Körfez bölgesinden ve Çin'den bankalar satış süreci ile ilgili" dedi.