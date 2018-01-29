İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Denizbank'ın satışı ile ilgili gelişme

Reuters, Rus Sberbank bünyesindeki Denizbank ile ilgili çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Konuya yakın kaynaklar Rus Bankası Sberbank'ın Türkiye birimi olan Denizbank'ın satışını değerlendirdiğini söylediler

29 Ocak 2018, Pazartesi 18:57
Denizbank'ın satışı ile ilgili gelişme
Konuya yakın beş kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Denizbank'ın satışı ile ilgilenen bankalar arasında Körfez ülkeleri ve Çin'den bazı bankalar yer alıyor.

SBERBANK 2012’DE ALMIŞTI


Denizbank, 1938 yılında, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kuruldu. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan Denizbank’ı, Dexia Ekim 2006’da bünyesine kattı.

HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR


6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren Denizbank, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam ediyor.

1 Temmuz 2013 itibarıyla ise, Citi’nin Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devraldı.

2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında sunan bir finans süpermarketi oluşturmak amacıyla Denizbank Finansal Hizmetler Grubu kuruldu.

Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’nda Denizbank’ın yanı sıra beş yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şubesi bulunuyor.

DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, Denizbank AG ve Denizbank Moscow ise uluslararası iştirakleri.

EMİRATES NBD İLGİLENİYOR


Konuya yakın bir başka kaynak da "Satış süreci ile ilgili çalışmalar hızlandı. Potansiyel alıcılar bu konudaki ilgilerini bankaya bildirdiler" dedi. Konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak da "Sberbank çıkmak istiyor. Emirates NBD ilgililer arasında diye biliyoruz, bir Kazak bankasının da ilgililer arasında olduğu belirtiliyor" diye konuştu. 

Sberbank ile Denizbank'ın ana hissedarı Dexia 2012 yılında Denizbank'ın çoğunluk hisselerinin satışı için anlaşmışlardı. Bankanın satışı yaklaşık 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

​BANKA HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI


Sberbank haberin yazıldığı sırada konuyla ilgili yanıt vermezken, Denizbank bir yorum yapmadı.

Konuya yakın bir bankacılık kaynağı, "Sberbank satış için alternatifleri değerlendiriyor. Körfez bölgesinden ve Çin'den bankalar satış süreci ile ilgili" dedi. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İşte Türkiye'nin renk haritası

İşte Türkiye'nin renk haritası
Doğu Ekspresi cağ kebabı satanların işlerini uçurdu!

Doğu Ekspresi cağ kebabı satanların işlerini uçurdu!
Sağlık sektöründe bir dev satın alma daha

Sağlık sektöründe bir dev satın alma daha
Benzinden sonra motorine de zam geliyor

Benzinden sonra motorine de zam geliyor
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 15 bin lira maaşla personel alacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 15 bin lira maaşla personel alacak
Türkiye'de 25 milyondan fazla kişi bankasız yaşıyor

Türkiye'de 25 milyondan fazla kişi bankasız yaşıyor
Uçak bileti ve otel rezervasyon hizmeti veren Bavul kapanıyor!

Uçak bileti ve otel rezervasyon hizmeti veren Bavul kapanıyor!
Pamukta 'rekor üretim' beklentisi

Pamukta 'rekor üretim' beklentisi
Enerjisa halka arz ediliyor

Enerjisa halka arz ediliyor
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Çalınan yarım milyar dolarlık kripto para geri ödenecek

Çalınan yarım milyar dolarlık kripto para geri ödenecek