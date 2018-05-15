Rus Sberbank'ın Türkiye birimi Denizbank'ın Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, satışla ilgili açıklamada bulundu. Ateş; Denizbank'ın satışıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Tarih için yetkili değilim. Satışı mayıs ayında tahmin ediyorum' ifadesinde bulundu.

DOKUZUNCU BÜYÜK BANKA

Rus Sberbank'ın Türkiye birimi Denizbank'ın satışı ile Dubaili Emirates NBD'nin ilgilendiği haberleri gündeme gelmişti. Denizbank varlıklarına göre Türkiye'nin dokuzuncu büyük bankası. Sberbank'ın 2012 yılında 3.5 milyar dolar ödediği bankanın mevcut piyasa değeri ise 5.3 milyar dolar.

Son olarak BNP Paribas'nın Mısır'daki iştirakini satın alan Emirates NBD, uluslararası büyüme stratejisi altında Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır fırsatları araştırıyor.