Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 4 gün önce saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinden denize girmek için 2 arkadaşı ile birlikte Samsun'a gelen 27 yaşındaki Samet Kenan, arkadaşları ile denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkartılan Samet Kenan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Samet Kenan yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA