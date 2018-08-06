Denizde Caz Ediz Hafızoğlu "Nazdrave 13" konseriyle devam ediyor

Birçok farklı projeden tanınan, ülkemizin önemli caz davulcularından Ediz Hafızoğlu, yeni albümü “Nazdrave 13” ile, 10 Ağustos Cuma akşamı, müzikseverleri farklı tarzlar ve manzaralar arasında dolaştıracak. The Primetime Cruise, kapılarını Saat 19:30’da açacak ve saat 21:00’da demir alacak.

Ülkü Aybala Sunat - vokal

Serhan Erkol - saksafon

Barış Demirel - trompet

Eylül Biçer - gitar

Ercüment Orkut - piyano

Orhan Deniz - basgitar

Ediz Hafızoğlu - davul

Joy Jazz ve Zero İstanbul medya sponsorluğuyla nu-DC tarafından gerçekleştirilen Denizde Caz konserlerinin biletleri Biletix ve etkinlik girişinde.

Giriş ücreti: 150 TL

19:30 Gemi kapı açılışı

21:00 Limandan ayrılış

21:30 Konser (birinci set)

22:25 Ara

22:45 Konser (ikinci set)

00:00 Limana dönüş