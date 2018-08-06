Denizde Caz Ediz Hafızoğlu "Nazdrave 13" konseriyle devam ediyor

Denizde Caz dünyada eşi benzeri olmayan konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor

06 Ağustos 2018, Pazartesi 17:24
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Birçok farklı projeden tanınan, ülkemizin önemli caz davulcularından Ediz Hafızoğlu, yeni albümü “Nazdrave 13” ile, 10 Ağustos Cuma akşamı, müzikseverleri farklı tarzlar ve manzaralar arasında dolaştıracak.  The Primetime Cruise, kapılarını Saat 19:30’da açacak ve saat 21:00’da demir alacak.  

Ülkü Aybala Sunat - vokal 

Serhan Erkol - saksafon

Barış Demirel - trompet 

Eylül Biçer - gitar

Ercüment Orkut - piyano 

Orhan Deniz - basgitar 

Ediz Hafızoğlu - davul 

Joy Jazz ve Zero İstanbul medya sponsorluğuyla nu-DC tarafından gerçekleştirilen Denizde Caz konserlerinin biletleri Biletix ve etkinlik girişinde. 

Giriş ücreti: 150 TL  

19:30 Gemi kapı açılışı 

21:00 Limandan ayrılış

21:30 Konser (birinci set)

22:25 Ara

22:45 Konser (ikinci set)

00:00 Limana dönüş

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