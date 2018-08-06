Denizde Caz Ediz Hafızoğlu "Nazdrave 13" konseriyle devam ediyor
Denizde Caz dünyada eşi benzeri olmayan konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor
Birçok farklı projeden tanınan, ülkemizin önemli caz davulcularından Ediz Hafızoğlu, yeni albümü “Nazdrave 13” ile, 10 Ağustos Cuma akşamı, müzikseverleri farklı tarzlar ve manzaralar arasında dolaştıracak. The Primetime Cruise, kapılarını Saat 19:30’da açacak ve saat 21:00’da demir alacak.
Ülkü Aybala Sunat - vokal
Serhan Erkol - saksafon
Barış Demirel - trompet
Eylül Biçer - gitar
Ercüment Orkut - piyano
Orhan Deniz - basgitar
Ediz Hafızoğlu - davul
Joy Jazz ve Zero İstanbul medya sponsorluğuyla nu-DC tarafından gerçekleştirilen Denizde Caz konserlerinin biletleri Biletix ve etkinlik girişinde.
Giriş ücreti: 150 TL
19:30 Gemi kapı açılışı
21:00 Limandan ayrılış
21:30 Konser (birinci set)
22:25 Ara
22:45 Konser (ikinci set)
00:00 Limana dönüş