Denizden buzdolabı çıktı

Nazlı Erdol

i'nden yapılan yazılı açıklamaya göre kentin 115 kilometrelik deniz ve yaklaşık 180 kilometrelik göl sahilinde temizlik çalışmaları yapılıyor.Deniz yüzeyi temizleme araçları ile gerek tekne ve gemilerden gerekse vatandaşlar tarafından bilinçsizce denize atılan atıklar toplanarak bertaraf tesislerine naklediliyor.Özelliklevesahilleriyle'nda deniz yüzeyi temizliğini üç yıldır aksatmadan sürdüren ekipler, bugüne kadar sulardan 450 metreküpün üzerinde atık çıkardı.Bugüne kadar yastık, yatak, sandalye, pet şişe, plastik oyuncak, karton, kağıt ve çeşitli yiyeceklerin çıkarıldığı Bursa sahil bandındaki temizlik çalışmalarında, bu kez deniz yüzeyinde buzdolabı bulundu.Ekipler, Narlı Mahallesi açıklarında buldukları hurdaya dönmüş buzdolabını denizden çıkararak, atık bertaraf tesisine götürdü.