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Denizi olmayan kent yıllık 4,7 bin ton balık üretiyor

Denize kıyısı bulunmayan Gümüşhane'de, barajlar ve dereler üzerinde kurulan tesislerde yıllık 4 bin 675 ton alabalık üretiliyor

Denizi olmayan kent yıllık 4,7 bin ton balık üretiyor
Doğu Karadeniz'in denize kıyısı olmayan kenti Gümüşhane'de, zengin dere yatakları ve enerji için kurulan barajlardaki 38 tesiste her yıl ortalama 4 bin 675 ton alabalık üretiliyor.

Sanayinin azlığı ve bakir coğrafyasıyla su yatakları kirlilikten etkilenmeyen kentte üretilen balıklar, çevre illerdeki aracı kuruluşlarla Gürcistan ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 11 işletmede 2 bin 650 ton, Torul'da 17 işletmede bin 950 ton, Kelkit'te 3 işletmede 50 ton, Şiran'da 3 işletmede 20 ton, merkezde ise 4 işletmede yıllık 5 ton balık üretiliyor.

Kent ekonomisine yıllık 4 milyon liraya yakın katkı sağlayan tesislerde balık üretimini artırmak adına her yılın aralık ayının ilk haftasından şubatın son haftasına kadar balık sağım işlemi yapılıyor.

Balık sağım işleminin en fazla yapıldığı Torul ilçesinin Kalecik köyünde Musalla Deresi üzerinde kurulu Taşkın Alabalık Üretim Tesisi'nde de 2018 yılı için 2 bin anaç ve 300 erkek gökkuşağı alabalığın sağım işlemi yapıldı.

Yılda yaklaşık 2 milyon yavru, 200 bin yetişkin alabalık üretim kapasitesine sahip çiftlikte, balık sağım işlemi şubat ayı sonuna kadar devam edecek.
 

"Lezzetini suyundan alıyor"


Torul Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Evren Özdemir ile birlikte Taşkın Alabalık Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulunan Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan,  "Alabalık bu coğrafyanın, bu doğanın bize bir armağanı. Lezzetini suyundan alıyor. Torul ilçesinde 11'i Torul Barajı, 5'i beton havuzlarda olmak üzere 16 tesisimiz var. Yılda yaklaşık 2 bin tonluk üretim gerçekleştiriliyor. Son zamanlarda ilçemizde kültür balıkçılığı artış gösteriyor." dedi.
 

"Yavru balık yaklaşık 30 günde yumurtadan çıkıyor"


Taşkın Alabalık Üretim Tesisi'nin sahibi Hüseyin Taşkın da her yılın aralık ayının ilk haftasından şubatın son haftasına kadar periyodik olarak alabalık sağımı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağıma gelen dişi balıkları kontrol ediyor ve kuluçkahaneye alıyoruz. Erkek balıkları dişilerden ayırıp ayrı bir havuzda tutuyoruz. Daha sonra dişilerin yumurtasını alıyoruz, erkek balık sağıldıktan sonra dölleyip kuluçka dolaplarına yerleştiriyoruz. Su sıcaklığımız 10 derece olduğu için yavru balık yaklaşık 30 günde yumurtadan çıkıyor. Daha sonra besin keselerini tüketmeleri için larvaları yalaklara alıyoruz. Besin keselerini tüketip yüzmeye başladıkları zaman özel yavru yemleriyle yeme alıştırıyoruz. Periyodik olarak büyüdükçe yavru balıkları havuzlara alıyoruz. Burada büyütmeyi gerçekleştiriyoruz."

Taşkın, balığın yumurtadan çıkıp yenilebilecek hale gelmesinin 13-15 ayı bulduğunu da sözlerine ekledi.

AA


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