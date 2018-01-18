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Denizli-Antalya kara yolu ulaşımına kar engeli

Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, trafik kontrollü sağlanıyor

Denizli-Antalya kara yolu ulaşımına kar engeli
Denizli'de dünden beri aralıklarla yağan yağmur akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar arasında etkisini arttıran kar ve tipi nedeniyle Kazıkbeli Geçidi'nde birçok araç yolda kaldı. Zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi.


ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI


Kar yağışının artması ile birlikte Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kar küreme araçları ile tuzlama araçları çalışmalarını hızlandırdı. Trafik polis ekipleri, trafiğin geçişini kontrollü sağlıyor. Zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlar, TIR ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.
 


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