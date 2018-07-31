Denizli-Aydın tren hattında seferler yeniden başladı

Aydın’ın Buharkent ilçesi ile Denizli’nin Sarayköy ilçesi arasındaki TCDD’nin demiryolu hattında, bölgede birkaç gündür aralıklarla süren yağmurlar nedeniyle rayların altı boşaldı. Dün saat 19.30 sıralarında, Denizli-İzmir arasında sefer yapan yolcu treninin makinistleri Orhan Yavuz Oruç ve Mehmet Türker, durumu fark ederek treni durdurdu. Olası bir faciayı önleyen makinistler, durumu TCDD yetkililerine bildirdi.

ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

Bunun üzerine İzmir-Denizli arasındaki tren seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Yolcular ise Buharkent ilçesinde indirildikten sonra otobüslerle yolculuklarına devam etti. Yapılan incelemede, Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki Kızıldere Çayı’nın yağmurla taştığı, rayların altındaki toprağı sürükleyerek altını boşalttığı belirlendi.

NORMALE DÖNDÜ

Gece boyu yapılan onarım çalışmaları sonrası yol düzeltildi, bu sabah seferler tekrar normale döndü.

Ramazan ÇETİN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA)