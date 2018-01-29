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Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı (Şap hastalığı nedir?)

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir işletmede görülen şap hastalığı nedeniyle 15 mahalle karantinaya alındı

29 Ocak 2018, Pazartesi 23:48
Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı (Şap hastalığı nedir?)
Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi Aligöz mevkisindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde şap hastalığı tespit edildi.

Bunun üzerine toplanan Acıpayam İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, Akalan, Bedirbey, Dedebağı, Yumrutaş, Yeşildere, Kumafşarı, Köke, Gedikli, Pınaryazı, Yeniköy, Aşağı Mahalle, Yukarı Mahalle, Yeni Mahalle, Çamlık ve Gedikli mahallelerine hayvan giriş çıkışını yasakladı.


KESİME GİDECEK HAYVANLARA İZİN VERİLDİ


Acıpayam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Uğur Toscalı, yaptığı açıklamada, belirtilen mahallelerden her türlü hayvan
hareketinin durdurulduğunu, buralardan sadece kesime gidecek hayvanlara hareket izni verileceğini kaydetti.

Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı'nın şap hastalığı nedeniyle kapatıldığını bildiren Toscalı, pazarda her türlü temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sürdürüldüğünü ifade etti.


ŞAP HASTALIĞI NEDİR?


Şap hastalığı virüs adı verilen gözle görülemeyen küçük canlılar tarafından meydana getirilen çift tırnaklı hayvanlara özgü, çok bulaşıcı ve hızla yayılan bir hastalıktır. Bu hastalık sığır, manda, koyun, keçi ve domuzlar yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda da görülür.

 
AA
 


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