Denizli'de cezaevi firarisi kadın çamaşır sepetinden çıktı

Denizli Açık Cezaevi'nden firar eden 27 yaşındaki Gülşah Y. Konya'da düzenlenen operasyonla banyoda çamaşır sepetinde saklanırken yakalandı.

04 Mart 2018, Pazar 15:32
Denizli'de cezaevi firarisi kadın çamaşır sepetinden çıktı
Hakkında 8 ayrı suçtan aranması olan ve yaralama suçundan dolayı bir süre önce tutuklanan 27 yaşındaki Gülşah Y. iki hafta önce tutuklu bulunduğu Denizli Açık Cezaevi'nden firar etti.


EVİ FİZİKİ TAKİBE ALINDI


Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın haberine göre, Gülşah Y.'nin memleketi Konya'ya gelebileceği ihtimali üzerine bilgi verilen Konya polisi, kadının Seydişehir'deki evini fiziki takibe aldı.


BANYODAKİ ÇAMAŞIR SEPETİNE SAKLANDI


Firari Gülşah Y.'nin evine gelmemesi üzerine polis yakınlarının evini de izlemeye aldı ve saklandığı yeri tespit etti. Seydişehir polisi önceki gün akşam saatlerinde firari kadının saklandığı eve operasyon düzenledi. Evin banyosundaki çamaşır sepetinin içinde saklanırken yakalanan Gülşah Y., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


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