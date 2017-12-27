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Denizli'de FETÖ'nün sözde 5 bölge imamı yakalandı

Denizli'de, FETÖ'nün "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda, örgütün sözde 5 bölge imamı gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ'nün sözde 5 bölge imamı yakalandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda, örgütün sözde 5 bölge imamı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ mensuplarının saklandığı "gaybubet evlerine" yönelik merkez Pamukkale ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgütün sözde bölge imamlarının da bulunduğu 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan A.B, N.Y, A.S, M.Y. ve A.D. hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Adreslerdeki aramalarda çanta içerisinde 35 bin dolar, 4 bin 360 avro, 20 bin lira ile örgütsel doküman, dijital malzeme, 6 çeyrek altın, modem hattı, tablet, dizüstü bilgisiyar ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Zanlıların, çantadaki paraları firari FETÖ üyeleri için topladıkları belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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