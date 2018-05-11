Denizli'de 'nafaka' cinneti: 2 ölü
Denizli’de bir şahıs, önceden boşandığı eşine olan birikmiş nafaka borcu yüzünden 2 yıl önce evlendiği yeni eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.
10 BİN TL'LİK NAFAKA BORCU
Erol Karahan’ın eski karısına birikmiş 10 bin TL’lik nafaka borcu olduğu iddia edildi.
İddiaya göre Ayşe Karahan’ın, Erol Karahan ile 2 yıl önce evlendiği ve Ayşe Karahan’ın, Erol Karahan’ın ikinci eşi olduğu öğrenildi. Çift arasındaki tartışmanın Erol Karahan’ın eski eşine olan yaklaşık 10 bin TL’lik birikmiş nafaka borcu yüzünden çıktığı ve Erol Karahan’a borçtan dolayı ödeme emri gelince cinnet getirdiği öne sürüldü. Karahan çiftinin çocuklarının olmadığı öğrenilirken, olayın yaşandığı bölgede komşular ise gazetecilere açıklama yapmaktan çekindi. Erol Karahan’ın bir fabrikanın kazan dairesinde çalıştığı, Ayşe Karahan’ın ise çalışmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.