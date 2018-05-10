Denizli'de tacizci öğretmen

KOCASI YAKALADI
Denizli’de ahmet yesevi anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kadın öğretmen E.P. (46), iddiaya göre; 17 yaşındaki erkek öğrencisi ile ilişki yaşamaya başladı. Kocası B.P. (46), E.P.’nin telefonunda öğrencisi ile olan cinsel içerikli yazışma ve öpüşme fotoğraflarını bulunca hemen boşanma davası açtı.
35 BİN TL TAZMİNAT
Eşini Başbakanlık’a ve Milli Eğitim’e de “Bu kişi öğretmenlik yapmamalı” diye şikayet etti. Mahkeme, çifti boşadı. Kadını, kocasına 15 bin lira maddi, 20 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.
E.P.’nin halen başka bir birimde öğretmenlik yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.
İdil Janet Demiray