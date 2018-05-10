Denizli'de tacizci öğretmen

KOCASI YAKALADI



35 BİN TL TAZMİNAT

İdil Janet Demiray

Denizli’de ahmet yesevi anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kadın öğretmen E.P. (46), iddiaya göre; 17 yaşındaki erkek öğrencisi ile ilişki yaşamaya başladı. Kocası B.P. (46), E.P.’nin telefonunda öğrencisi ile olan cinsel içerikli yazışma ve öpüşme fotoğraflarını bulunca hemen boşanma davası açtı.Eşini Başbakanlık’a ve Milli Eğitim’e de “Bu kişi öğretmenlik yapmamalı” diye şikayet etti. Mahkeme, çifti boşadı. Kadını, kocasına 15 bin lira maddi, 20 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.E.P.’nin halen başka bir birimde öğretmenlik yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.