Denizli'de turistlerin taşındığı otobüs devrildi: 17 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Antalya'dan Pamukkale'ye turistlerin taşındığı otobüs, henüz bilinmeyenden nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada Rus ve Ukraynalı 15 turist ile 2 tur rehberi yaralandı

Denizli'de turistlerin taşındığı otobüs devrildi: 17 yaralı
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Denizli- Antalya yolunun Acıpayam ilçesinin Aligöz mevkisinde meydana geldi. Antalya'nın Kemer ilçesinden aldığı çoğu Rus ve Ukraynalı 32 turisti Pamukkale'ye getiren Oktay C. yönetimindeki 07 KBJ 10 plakalı otobüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla devrilen araçtan çıkarılan yaralı 15 turist ve 2 tur rehberi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Acıyapam, Serinhisar ve Denizli devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Kültür ve Turizm Denizli İl Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili tur şirketinden bilgi aldı.

Kazadan yara almadan kurtulan 17 turist ise başka otobüsle Antalya'ya gönderildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

3 gündür haber alınamıyordu! Bu halde bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Bu halde bulundu
Başkent'i sağanak vurdu

Başkent'i sağanak vurdu
Böyle hırsızlık görülmedi! İki kez iç çamaşırları çalındı

Böyle hırsızlık görülmedi! İki kez iç çamaşırları çalındı
Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı

Otel müdürüne başka otelin personelinden saldırı
Takma saç ve bıyıklı soyguncu yakalandı

Takma saç ve bıyıklı soyguncu yakalandı
Ankara’da 'şişen bataryalardan dolayı patlayan telefon' alarmı

Ankara’da 'şişen bataryalardan dolayı patlayan telefon' alarmı
Kars Kağızman'da 2 çoban ölü bulundu

Kars Kağızman'da 2 çoban ölü bulundu
Antalya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Manisa'da motosiklet menfeze düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da motosiklet menfeze düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin'de yangından 6 yayla evi kullanılmaz hale geldi

Artvin'de yangından 6 yayla evi kullanılmaz hale geldi
Yakalanan katil zanlısı 'kıskançlık cinayeti' dedi

Yakalanan katil zanlısı 'kıskançlık cinayeti' dedi